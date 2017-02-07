 Бахмут 6.02.2017 полиция дубинки и слезоточивый газ против блокады активистов (видео)

Активисты заблокировали железнодорожное сообщение между Украиной и ДНР-ЛНР.

Чтоб снять блокаду, власть Украины пошла старым проверенным способом - антиблокадой: под эгидой полиции собираются группы молодых людей в хорошей физической форме(в простонародии титушки) и те устраивают провокации и силовой разгон безоружных активистов.

Узнав о надвигающейся колонне автобусов с вооруженными титушками, которых сопровождал начальник полиции в Донецкой области Аброськин Вячеслав, активисты выдвинулись на трассу Бахмут(бывший Артемовск)-Константиновка





Отряд полиции в масках без каких-либо опознавательных знаков(порядковый номер, именной жетон) используя слезоточивый газ и резиновые дубинки силой разогнал активистов, блокирующих движение автобусов с титушней, журналиста поставили на колени(наверно во славу демократии и свободы слова).





Почему новая полиция, которая прошла процесс реформирования, работает старыми методами, которые были при "преступной банде Януковича"?

Что в новой полиции нового, если это старая милиция, у которой цель не защита народа, а защита своих интересов. Ведь действия активистов и ветеранов, по блокированию ЖД сообщения между Украиной и зоной АТО, наносит многомилионные убытки "избранникам народа", заседающим в Верховной Раде.

Деньги не пахнут?









0

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: