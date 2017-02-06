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Политика / Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео) (Сегодня, 13:11)

Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео) 

Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? В любом случае - Это "жу-жу" неспроста 

Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео)
Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео)
Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео)

  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 753 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 13:32 Виктор Артеменко, Комментариев: 1637, Новостей: 4485 Пользователь offline
    Спрашивают почему я дальше не снимал. Отвечаю: - Думаю там есть кому снимать, меня извините


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +3

    Hаписал: Сегодня, 16:45 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 870, Новостей: 1 Пользователь offline
    Це. як смотрящий від РПЦ. олігарх Новіцкий проводив хресну ходу на Київ, так вілкуловці провели "смотр" своїх прихильників, ну дуже хочуть реваншу.
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 17:13 angel, Комментариев: 290, Новостей: 4 Пользователь offline
    Ну с чего начать....? Начну пожалуй с радостного. Великая радость обуяла меня по поводу приезда в наш город Чуда-чудного, Дива-дивного, Саньки-светла солнышка.Скрыто-регионально нашего провидца( Токарь ему в почки).

    Начинает , начинает впоппу блоковая борьба за смещения с поста городского головы , так опрометчиво поступаемого, Андрея Петровича.А заодно и ныне здравствующего народного депутата.

    Поразили и будущие кандидаты на должностя "меров и заступников". Тут тебе и евоный( Вилкульский) помощник," легионер Палтии" Мишаня, рученками помахивает и красный , симоненческий" депутат балтики", 10 раз слово Никополь в интервью упоминающий( от избытка чуйств, наверное) и с испугу перепонтовавшийся , мастер заплечных дел ," хозяин разводных ключей" ( Моя прэлесть...)Букет , да и только...

    Поразил и контнгент прислушивающихся. Все , сплошь представители секты "Свидетелей Колбасы по 2.30". Те, кто вершит политику выборов в нашем городе, для будущих поколений, за гречку и сто гривен.

    Похожи они , к сожалению на таких же самых , не первой свежести девчат, с накрашенными бровями, которые до сих пор игриво орут в Даунбасе " Путин , введи!!!!" Жаль , что не догадалась городская власть пригласить на торжественное блеяние , человек сто (хотя бы) ребят , после АТО. Вот бы весело было!!!!

    А так...., беззубая какая то власть ныняшная... Боится чего то .. Как бы что не так.... Может так и надо? Вам , наверное, до выборов зубейки уже повыдергивали .

    Тогда , хоть , вспомните , благодаря кому вы свои места получили. Репа не чешется? Патриоты ху....вы.
    • +3

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • angel 06.02.2017
      Вилкул в Никополе надолго или ... (3)
      angel-С„РѕС‚Рѕ
      Ну с чего начать....? Начну пожалуй с радостного. Великая радость обуяла меня по поводу приезда в наш город Чуда-чудного, Дива-дивного, Саньки-светла солнышка.Скрыто-регионально нашего провидца( Токарь ему в почки).

      Начинает , начинает впоппу блоковая борьба за смещения с поста городского головы , так опрометчиво поступаемого, Андрея Петровича.А заодно и ныне здравствующего народного депутата.

      Поразили и будущие кандидаты на должностя "меров и заступников". Тут тебе и евоный( Вилкульский) помощник," легионер Палтии" Мишаня, рученками помахивает и красный , симоненческий" депутат балтики", 10 раз слово Никополь в интервью упоминающий( от избытка чуйств, наверное) и с испугу перепонтовавшийся , мастер заплечных дел ," хозяин разводных ключей" ( Моя прэлесть...)Букет , да и только...

      Поразил и контнгент прислушивающихся. Все , сплошь представители секты "Свидетелей Колбасы по 2.30". Те, кто вершит политику выборов в нашем городе, для будущих поколений, за гречку и сто гривен.

      Похожи они , к сожалению на таких же самых , не первой свежести девчат, с накрашенными бровями, которые до сих пор игриво орут в Даунбасе " Путин , введи!!!!" Жаль , что не догадалась городская власть пригласить на торжественное блеяние , человек сто (хотя бы) ребят , после АТО. Вот бы весело было!!!!

      А так...., беззубая какая то власть ныняшная... Боится чего то .. Как бы что не так.... Может так и надо? Вам , наверное, до выборов зубейки уже повыдергивали .

      Тогда , хоть , вспомните , благодаря кому вы свои места получили. Репа не чешется? Патриоты ху....вы.
    • Анатолій Сиротенко 06.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Політикани спекулюють на Перемозі і ветеранах другої світової.
    • Анатолій Сиротенко 06.02.2017
      Вилкул в Никополе надолго или ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Це. як смотрящий від РПЦ. олігарх Новіцкий проводив хресну ходу на Київ, так вілкуловці провели "смотр" своїх прихильників, ну дуже хочуть реваншу.
    • Виктор Артеменко 06.02.2017
      Вилкул в Никополе надолго или ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Спрашивают почему я дальше не снимал. Отвечаю: - Думаю там есть кому снимать, меня извините
    • Русскоязычный бандеровец 06.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Все очень верно сказано. Жаль что сейчас многие прячут голову в песок и не говорят правду вслух о семидесятилетней оккупации Украины российским коммунистическим режимом. В 1991 году сраным патриотам из РУХа не хватило смелости(или желания) взять за горло коммуняк и продавить решение о возобновлении независимости УНР, а не об образовании республики Украина, чем была перечеркнута вся украинская история и фактически легализована 70-летняя оккупация УНР. И никто не говорит о расстрелах украинцев, насилии, мародерстве и пр. издевательствах "доблестной" Красной армии во время форсирования Днепра со словами: "Вы здесь жили при немцах, значит все предатели". Россия нас тогда ненавидела, ненавидит и сейчас. А так наз. российские вызволители с радостью выполняли приказы своих командиров. Зато в советских школах людям втюхивали другую инфу - о якобы зверствах ОУН-УПА, что никем не доказано кроме отдельных случаев(в семье не без урода). Но в Красной армии беспредела было намного больше. Точно так же сейчас работает путинская пропаганда в России. Но правду не утаишь.
    • Василий 06.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      а в електричках стоять пости? а в пасажирських поїздах? та й блок - пости можна об'їхати
    • Русскоязычный бандеровец 06.02.2017
      Институт нацпамяти хочет сдела ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я поддерживаю предложение по отмене переноса выходного на понедельник. Это следовало сделать давно. И не вижу смысла делать 9 марта выходным. Какой день семьи? Может еще день благодарения сдерем у США? Поменьше надо этих буходных. Хватит спаивать народ!
    • Копчик С. 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують


      По идеи, должны стоять посты и контролировать вывоз продукции. Если нет, то не понятен этот ажиотаж по Никополю!

      Цитата: Александр Рыбаков
      увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження,
    • Копчик С. 05.02.2017
      Деньги не пахнут - 2? или "Н ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Так Вилкул в гости приедет?
    • Василий 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      сам запитував - сам і відповідь даю
      http://nikopolnews.net/priroda/zaborona-stosuetsya-ne-tilki-svinini-situatsiyu-
      iz-afrikanskoyu-chumoyu-prokomentuvav-golovnij-vetlikar-nikopolya
      фото переглянете за посиланням
      http://nikopolnews.net/media/k2/galleries/1835/1.jpg

      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують
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