Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео) 

Ну с чего начать....? Начну пожалуй с радостного. Великая радость обуяла меня по поводу приезда в наш город Чуда-чудного, Дива-дивного, Саньки-светла солнышка.Скрыто-регионально нашего провидца( Токарь ему в почки).



Начинает , начинает впоппу блоковая борьба за смещения с поста городского головы , так опрометчиво поступаемого, Андрея Петровича.А заодно и ныне здравствующего народного депутата.



Поразили и будущие кандидаты на должностя "меров и заступников". Тут тебе и евоный( Вилкульский) помощник," легионер Палтии" Мишаня, рученками помахивает и красный , симоненческий" депутат балтики", 10 раз слово Никополь в интервью упоминающий( от избытка чуйств, наверное) и с испугу перепонтовавшийся , мастер заплечных дел ," хозяин разводных ключей" ( Моя прэлесть...)Букет , да и только...



Поразил и контнгент прислушивающихся. Все , сплошь представители секты "Свидетелей Колбасы по 2.30". Те, кто вершит политику выборов в нашем городе, для будущих поколений, за гречку и сто гривен.



Похожи они , к сожалению на таких же самых , не первой свежести девчат, с накрашенными бровями, которые до сих пор игриво орут в Даунбасе " Путин , введи!!!!" Жаль , что не догадалась городская власть пригласить на торжественное блеяние , человек сто (хотя бы) ребят , после АТО. Вот бы весело было!!!!



А так...., беззубая какая то власть ныняшная... Боится чего то .. Как бы что не так.... Может так и надо? Вам , наверное, до выборов зубейки уже повыдергивали .



Тогда , хоть , вспомните , благодаря кому вы свои места получили. Репа не чешется? Патриоты ху....вы.