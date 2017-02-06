Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда? (фото, видео) 

Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Ну с чего начать....? Начну пожалуй с радостного. Великая радость обуяла меня по поводу приезда в наш город Чуда-чудного, Дива-дивного, Саньки-светла солнышка.Скрыто-регионально нашего провидца( Токарь ему в почки).
Начинает , начинает впоппу блоковая борьба за смещения с поста городского головы , так опрометчиво поступаемого, Андрея Петровича.А заодно и ныне здравствующего народного депутата.
Поразили и будущие кандидаты на должностя "меров и заступников". Тут тебе и евоный( Вилкульский) помощник," легионер Палтии" Мишаня, рученками помахивает и красный , симоненческий" депутат балтики", 10 раз слово Никополь в интервью упоминающий( от избытка чуйств, наверное) и с испугу перепонтовавшийся , мастер заплечных дел ," хозяин разводных ключей" ( Моя прэлесть...)Букет , да и только...
Поразил и контнгент прислушивающихся. Все , сплошь представители секты "Свидетелей Колбасы по 2.30". Те, кто вершит политику выборов в нашем городе, для будущих поколений, за гречку и сто гривен.
Похожи они , к сожалению на таких же самых , не первой свежести девчат, с накрашенными бровями, которые до сих пор игриво орут в Даунбасе " Путин , введи!!!!" Жаль , что не догадалась городская власть пригласить на торжественное блеяние , человек сто (хотя бы) ребят , после АТО. Вот бы весело было!!!!
А так...., беззубая какая то власть ныняшная... Боится чего то .. Как бы что не так.... Может так и надо? Вам , наверное, до выборов зубейки уже повыдергивали .
Тогда , хоть , вспомните , благодаря кому вы свои места получили. Репа не чешется? Патриоты ху....вы.
Все очень верно сказано. Жаль что сейчас многие прячут голову в песок и не говорят правду вслух о семидесятилетней оккупации Украины российским коммунистическим режимом. В 1991 году сраным патриотам из РУХа не хватило смелости(или желания) взять за горло коммуняк и продавить решение о возобновлении независимости УНР, а не об образовании республики Украина, чем была перечеркнута вся украинская история и фактически легализована 70-летняя оккупация УНР. И никто не говорит о расстрелах украинцев, насилии, мародерстве и пр. издевательствах "доблестной" Красной армии во время форсирования Днепра со словами: "Вы здесь жили при немцах, значит все предатели". Россия нас тогда ненавидела, ненавидит и сейчас. А так наз. российские вызволители с радостью выполняли приказы своих командиров. Зато в советских школах людям втюхивали другую инфу - о якобы зверствах ОУН-УПА, что никем не доказано кроме отдельных случаев(в семье не без урода). Но в Красной армии беспредела было намного больше. Точно так же сейчас работает путинская пропаганда в России. Но правду не утаишь.
Я поддерживаю предложение по отмене переноса выходного на понедельник. Это следовало сделать давно. И не вижу смысла делать 9 марта выходным. Какой день семьи? Может еще день благодарения сдерем у США? Поменьше надо этих буходных. Хватит спаивать народ!
сам запитував - сам і відповідь даю http://nikopolnews.net/priroda/zaborona-stosuetsya-ne-tilki-svinini-situatsiyu- iz-afrikanskoyu-chumoyu-prokomentuvav-golovnij-vetlikar-nikopolya фото переглянете за посиланням http://nikopolnews.net/media/k2/galleries/1835/1.jpg
завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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