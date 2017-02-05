Сегодня случилось горе! Самойленко Валерия Михайловича не стало! 

Тыловые крысы подняли свои рожи и сраки, которые уже ни в одну дверь не пролазят. Выползли и тявкают в защиту агента хуйла Назарова, который умышленно послал на смерть 49 человек, зная что посадка в Луганском аэропорту невозможна. А сейчас разгуливает на свободе и смеется в лицо родным погибших. Вся необходимая информация до него доведена была. И действовал он скорее всего по приказу из Москвы. И угробить хотел три самолета. Но вот незадача, другие сепары просто сбить не успели. А эти штабные гниды готовят народ к оправдательному приговору, который наверняка скоро вынесет суд, управляемый в телефонном режиме Филатовым, смотрящим по юстиции замом главы администрации гибридного президента Пети Вальцмана. Уверен что вся эта генштабовская путинская шваль, которая три года только мешает армии воевать, во время третьей революции будет повешена по решению народного трибунала.