Сегодня случилось горе! Самойленко Валерия Михайловича не стало! 

Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Тыловые крысы подняли свои рожи и сраки, которые уже ни в одну дверь не пролазят. Выползли и тявкают в защиту агента хуйла Назарова, который умышленно послал на смерть 49 человек, зная что посадка в Луганском аэропорту невозможна. А сейчас разгуливает на свободе и смеется в лицо родным погибших. Вся необходимая информация до него доведена была. И действовал он скорее всего по приказу из Москвы. И угробить хотел три самолета. Но вот незадача, другие сепары просто сбить не успели. А эти штабные гниды готовят народ к оправдательному приговору, который наверняка скоро вынесет суд, управляемый в телефонном режиме Филатовым, смотрящим по юстиции замом главы администрации гибридного президента Пети Вальцмана. Уверен что вся эта генштабовская путинская шваль, которая три года только мешает армии воевать, во время третьей революции будет повешена по решению народного трибунала.
Ладно свиньи. Причем куры? А рыба? Так же колбаса и сыры. Они изготовлены вопервых не в Никополе и задолго до обнаружения холеры. Делают опять панику чтоб поднять цены и сделать искусственный дефицит .
Це мабуть Андрій Петрович очірідний меморандум підписав і спокійно чекав, коли він зможе перерізати стрічку при відкриті дитячого медзакладу, Він не винен, всі розпорядженя дав, але недоброзичливці. як завжди перешкодили.
выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? Какие, к примеру, промахи? Желательно показать на прммере, со ссылкой. А то я зае... устал отбиваться от недобросовестных участников. Научи, Серега, меня, барана глупого.
Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.
Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))
Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
Прослеживается тенденция: всё валят на подрядчиков...что при децентрализации отопление, что сейчас... А мы , городская власть, белые и пушистые! Бред! Всему виной коллективная безответственность всей городской власти! Андрей Петрович подписал распоряжение ещё в июле и он молодец?! Да распоряжения, любой секретарь напечатает по двадцать штук в день! Руководитель тот, кто осуществляет проект в реальности, а не на бумаге! Так что, нет ответственности, нет эффективности!
Посмотрите в Никополе сколько выйдет ( несмотря на то , что всем бюджетникам дадут команду на выход) на государственный праздник 8 мая. И сколько на для вас не праздник - 9 мая.
И тогда вспомните частные опросы в которые не верите. ( на минуточку на УНИАН!)
Но для того ,чтобы вы посмотрели, нужно ещё ВРУ проголосовать а Президенту подписать. Тоже посмотрим , в том числе и на главный месседж опозиционных сил на выборах : "Когда придём к власти -,вернём 9 как праздник Дня Победы !"
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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