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Жизнь города / Сегодня случилось горе! Самойленко Валерия Михайловича не стало! (Вчера, 21:40)

 
Сегодня случилось горе! Самойленко Валерия Михайловича не стало! 
Все кто хочет простится, похорон завтра в 15:00 деталями по телефону 0980919293 
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 909 » Комментариев:0

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    • Русскоязычный бандеровец 05.02.2017
      Офіцери управління оперативног ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Тыловые крысы подняли свои рожи и сраки, которые уже ни в одну дверь не пролазят. Выползли и тявкают в защиту агента хуйла Назарова, который умышленно послал на смерть 49 человек, зная что посадка в Луганском аэропорту невозможна. А сейчас разгуливает на свободе и смеется в лицо родным погибших. Вся необходимая информация до него доведена была. И действовал он скорее всего по приказу из Москвы. И угробить хотел три самолета. Но вот незадача, другие сепары просто сбить не успели. А эти штабные гниды готовят народ к оправдательному приговору, который наверняка скоро вынесет суд, управляемый в телефонном режиме Филатовым, смотрящим по юстиции замом главы администрации гибридного президента Пети Вальцмана. Уверен что вся эта генштабовская путинская шваль, которая три года только мешает армии воевать, во время третьей революции будет повешена по решению народного трибунала.
    • Ольга 04.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (2)
      Ольга-С„РѕС‚Рѕ
      Ладно свиньи. Причем куры? А рыба? Так же колбаса и сыры. Они изготовлены вопервых не в Никополе и задолго до обнаружения холеры. Делают опять панику чтоб поднять цены и сделать искусственный дефицит .
    • Анатолій Сиротенко 04.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (6)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Це мабуть Андрій Петрович очірідний меморандум підписав і спокійно чекав, коли він зможе перерізати стрічку при відкриті дитячого медзакладу, Він не винен, всі розпорядженя дав, але недоброзичливці. як завжди перешкодили.
    • Алексей Савченко 04.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!?
      Какие, к примеру, промахи? Желательно показать на прммере, со ссылкой. А то я зае... устал отбиваться от недобросовестных участников. Научи, Серега, меня, барана глупого.
    • Копчик С. 04.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Савченко
      Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно.

      Очень знакомая ситуация! Когда Антимонопольный комитет высказал протест по трем лотам ( по которым смогли подать заявление) по школьному питанию, то это не помешало Городской власти отдать все школьные столовые фирме Стандарт.. А тут, когда выгодно на кого то спихнуть свои промахи, виноват Антимонопольный комитет!? :))
    • AG55 04.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.
    • Алексей Савченко 04.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (6)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Знакомая ситуация. Недобросовестный участник в надпорогах может заблокировать все, что угодно. И нету здесь каких-то простых и очевидных решений или советов.
    • Копчик С. 04.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Прослеживается тенденция: всё валят на подрядчиков...что при децентрализации отопление, что сейчас... А мы , городская власть, белые и пушистые!
      Бред! Всему виной коллективная безответственность всей городской власти! Андрей Петрович подписал распоряжение ещё в июле и он молодец?! Да распоряжения, любой секретарь напечатает по двадцать штук в день!
      Руководитель тот, кто осуществляет проект в реальности, а не на бумаге!
      Так что, нет ответственности, нет эффективности!
    • Александр Рыбаков 04.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (26)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Посмотрите в Никополе сколько выйдет ( несмотря на то , что всем бюджетникам дадут команду на выход) на государственный праздник 8 мая. И сколько на для вас не праздник - 9 мая.

      И тогда вспомните частные опросы в которые не верите. ( на минуточку на УНИАН!)

      Но для того ,чтобы вы посмотрели, нужно ещё ВРУ проголосовать а Президенту подписать.
      Тоже посмотрим , в том числе и на главный месседж опозиционных сил на выборах : "Когда придём к власти -,вернём 9 как праздник Дня Победы !"
    • Professor_Doka 03.02.2017
      Документальне кіно зібрало пов ... (2)
      Professor_Doka-С„РѕС‚Рѕ
      Радуют такие новости.Радует, что не забываем свою историю.
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