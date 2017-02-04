Офіцери управління оперативного командування «Схід»: Судити командира за служіння і захист Батьківщини – неприпустимо. (Відкритий лист, + відео)

Ми, офіцери управління оперативного командування «Схід», протягом двох років спостерігаємо за судовим процесом у справі щодо трагічної загибелі 40 десантників 25 окремої повітрянодесантної бригади та дев’яти членів екіпажу борта ІЛ-76, які загинули внаслідок жахливого і підступного терористичного акту 14 червня 2014 року.
Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих Героїв, які виконали свій обов’язок та стали на захист Батьківщини, коли ворог ступив на нашу землю. Ми, знаємо що таке втрачати бойових побратимів і цей біль буде завжди у наших серцях. Однак, війна триває і, на жаль, це не останні її жертви…
Вже два роки судять офіцера Збройних Сил України генерал-майора Віктора Назарова. Його звинувачують у службовій недбалості, однак досі слідством не встановлено причини катастрофи: не з’ясовано хто збив літак і з якої саме зброї. Обвинувачення наполягає на тому, що генерал Назаров не вжив заходів для убезпечення повітряних перевезень для забезпечення оточених військ у луганському аеропорту.
Нагадаємо, до оточених сил у луганському аеропорту було здійснено 18 успішних перевезень, всі вони здійснювалися з урахуванням обставин, які склалися на той час. Борти, які залучалися до перевезень, були укомплектовані досвідченими екіпажами і неодноразово здійснювали посадки, у тому числі у ніч до катастрофи та безпосередньо у ніч катастрофи.
Генералу Назарову інкримінують те, що він не врахував інформацію про наявність ПЗРК у бойовиків, однак, як виходить з матеріалів справи, ця інформація встановленим порядком йому доведена не була. Тим не менш, вже мали місце застосування ПЗРК по літакам і гелікоптерам у зоні проведення АТО, і для зменшення імовірності ураження, літаки, що здійснювали постачання сил у луганському аеропорту виконували комплекс заходів для уникнення ураження з ПЗРК. Для цього посадки здійснювалися вночі, з підвищеною вертикальною швидкістю та вимкненими посадковими вогнями – це мінімізувало можливість обстрілу з землі. Ці заходи довели свою ефективність – всі борти, які сідали за так званою «афганською» схемою, здійснили успішні приземлення, у тому числі здійснив успішну посадку перший з трьох літаків, які перевозили десантників 25 окремої повітрянодесантної бригади 14 червня.
Згідно матеріалів справи, загиблий борт не побачив злітно-посадкову смугу через відмову генератора, що живив її освітлення. Екіпаж ухвалив рішення заходити на друге коло за стандартною схемою посадки та увімкнув посадкові вогні, після чого був атакований з ПЗРК та великокаліберної автоматичної зброї. Це підтверджується записом камери відео спостереження, яка зафіксувала момент катастрофи.
Це війна, і війна не буває без жертв. На жаль загинули 49 наших побратимів, які не повернуться до своїх родин. Наразі на лаві підсудних знаходиться генерал Назаров якого судять за те, що він на посаді начальника штабу антитерористичного центру не зберіг 49 життів. І на лаві підсудних знаходиться він, а не ті, хто вчинив цей терористичний акт.
За такою логікою можна судити будь-якого командира, чий підрозділ зазнав втрат під час бойових дій. Це неприпустимий прецедент у країні що зазнала військової агресії і боронить свою свободу і незалежність.
Судити командира можна і треба за зраду чи боягузтво у бою.
Судити командира за служіння і захист Батьківщини – неприпустимо.
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Прослеживается тенденция: всё валят на подрядчиков...что при децентрализации отопление, что сейчас... А мы , городская власть, белые и пушистые! Бред! Всему виной коллективная безответственность всей городской власти! Андрей Петрович подписал распоряжение ещё в июле и он молодец?! Да распоряжения, любой секретарь напечатает по двадцать штук в день! Руководитель тот, кто осуществляет проект в реальности, а не на бумаге! Так что, нет ответственности, нет эффективности!
Посмотрите в Никополе сколько выйдет ( несмотря на то , что всем бюджетникам дадут команду на выход) на государственный праздник 8 мая. И сколько на для вас не праздник - 9 мая.
И тогда вспомните частные опросы в которые не верите. ( на минуточку на УНИАН!)
Но для того ,чтобы вы посмотрели, нужно ещё ВРУ проголосовать а Президенту подписать. Тоже посмотрим , в том числе и на главный месседж опозиционных сил на выборах : "Когда придём к власти -,вернём 9 как праздник Дня Победы !"
Посмотрите опрос на проукраинском УНИАН , вы так считаете , я не так считаю. Но более чем 60 ,% считают , что это День Победы. И это должен быть государственный праздник. Вот такая математика...
В честные опросы не верю. В выборы тоже. Проукраинских СМИ у нас нет. Есть только олигархические провластные и пророссийские. Власть тоже отстаивает не интересы Украины, а интересы олигархов. А насчет праздника и дедов, так те молодые патриоты, которых сейчас убивает Россия на фронте в Авдеевке и под Мариуполем тоже чьи-то отцы и тоже будут чьими-то дедами. Только внуков своих многие не увидят. Спустя 70 лет после Второй Мировой войны не считаю сейчас врагами немцев. Потому что там правит другой политический режим и живет другое поколение. Если через 70 лет Россия так же изменится то и с этой страной можно будет поддерживать нормальные отношения. А сейчас это враги. Праздновать каждый может что хочет, но даты, не имеющие консенсуса в обществе государственными праздниками быть не должны. Это касается как 9 мая - так наз. дня победы, так и 1 января - дня рождения Бандеры. Иначе это приведет к нежелательным последствиям внутри страны.
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Хотелось бы увидеть экспертизу проекта, решение торгов и узнать кто конкретно обжаловал тендер...это, чтоб уж совсем ProZorro. А так, похоже на очередные банальные отговорки городской власти!!! Складывается впечатление, что на своем месте только нардеп, а Никополь настолько успешен, что совершенно не нуждается в государственной поддержке... Стыд!
Я не на заявления Путина ориентируясь , а на собственное понимание. И я всегда буду говорить в этот день обращаясь к друзьям : С ПРАЗДНИКОМ ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Ну а кто то к немцам будет обращаться. Слова "С Праздником" -явно не к месту будут. Пусть и поздравляют друг друга с поражением. Без проблем. Советской власти голодомор простить никто не может. Зато немцам все простили и готовы в обнимашки с ними играть. Лучшие ,... из кого только ? . Я никому ничего прощать за смерть . Дедов не намерен . Пусть и скорбят а для меня это всегда праздник. !!!
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
Посмотрите опрос на проукраинском УНИАН , вы так считаете , я не так считаю. Но более чем 60 ,% считают , что это День Победы. И это должен быть государственный праздник. Вот такая математика...
Важлива й потрібна тема про славетне історичне минуле, але чому російською мовою, такою мовою була документалістика за легендарного І.Сірка. Хай би для російськомовних були титри. Цариця Катерина і її послідовники викорінювали українське козацтво.
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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