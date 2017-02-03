Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова

Зі словами щирої подяки, побажаннями здоров’я, миру й подарунками завітав Олександр Шаповал до солдат, які пройшли дорогами Великої війни.
Їм вже далеко за 90-то, але навіть у такі поважні літа ветерани – у строю, вболівають душею за рідне місто, про що говорили з міським головою.
День звільнення для них — головне свято. А для останніх визволителів краю, Почесних громадян - льотчика Павла Тарасовича Гури, розвідника Романа Адамовича Судольського, учасників Нікопольсько-Криворізької операції – це спогади про лютий 44-го, бої за свій рідний дім. Вони пройшли війну до останнього рубежу, залишаючись солдатами-визволителями.
-Історія кожного ветерана — це історія великого народного подвигу, - наголошує Олександр Шаповал, - наше завдання зберегти її для нащадків. Бути поряд з ними, воїнами, які фронтові дороги змінили на мирне будівництво, піднімали рідне місто. Їхнє життя є для нас прикладом, а четверте лютого — одвічним символом пам'яті, гордості та єдності.
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
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Хотелось бы увидеть экспертизу проекта, решение торгов и узнать кто конкретно обжаловал тендер...это, чтоб уж совсем ProZorro. А так, похоже на очередные банальные отговорки городской власти!!! Складывается впечатление, что на своем месте только нардеп, а Никополь настолько успешен, что совершенно не нуждается в государственной поддержке... Стыд!
Я не на заявления Путина ориентируясь , а на собственное понимание. И я всегда буду говорить в этот день обращаясь к друзьям : С ПРАЗДНИКОМ ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Ну а кто то к немцам будет обращаться. Слова "С Праздником" -явно не к месту будут. Пусть и поздравляют друг друга с поражением. Без проблем. Советской власти голодомор простить никто не может. Зато немцам все простили и готовы в обнимашки с ними играть. Лучшие ,... из кого только ? . Я никому ничего прощать за смерть . Дедов не намерен . Пусть и скорбят а для меня это всегда праздник. !!!
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
Посмотрите опрос на проукраинском УНИАН , вы так считаете , я не так считаю. Но более чем 60 ,% считают , что это День Победы. И это должен быть государственный праздник. Вот такая математика...
Важлива й потрібна тема про славетне історичне минуле, але чому російською мовою, такою мовою була документалістика за легендарного І.Сірка. Хай би для російськомовних були титри. Цариця Катерина і її послідовники викорінювали українське козацтво.
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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