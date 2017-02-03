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город Покров / Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова (Сегодня, 18:59)

Зі словами щирої подяки, побажаннями здоров’я, миру й подарунками завітав Олександр Шаповал до солдат, які пройшли дорогами Великої війни.
Їм вже далеко за 90-то, але навіть у такі поважні літа ветерани – у строю, вболівають душею за рідне місто, про що говорили з міським головою.
 
Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова
Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова
Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова
Міський голова привітав ветеранів із Днем звільнення Покрова

День звільнення для них — головне свято. А для останніх визволителів краю, Почесних громадян - льотчика Павла Тарасовича Гури, розвідника Романа Адамовича Судольського, учасників Нікопольсько-Криворізької операції – це спогади про лютий 44-го, бої за свій рідний дім. Вони пройшли війну до останнього рубежу, залишаючись солдатами-визволителями.
 
-Історія кожного ветерана — це історія великого народного подвигу, - наголошує Олександр Шаповал, - наше завдання зберегти її для нащадків. Бути поряд з ними, воїнами, які фронтові дороги змінили на мирне будівництво, піднімали рідне місто. Їхнє життя є для нас прикладом, а четверте лютого — одвічним символом пам'яті, гордості та єдності.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • композитор 03.02.2017
      Никополь вернул в госбюджет 5 ... (1)
      композитор-С„РѕС‚Рѕ
      Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

      Хотелось бы увидеть экспертизу проекта, решение торгов и узнать кто конкретно обжаловал тендер...это, чтоб уж совсем ProZorro. А так, похоже на очередные банальные отговорки городской власти!!!
      Складывается впечатление, что на своем месте только нардеп, а Никополь настолько успешен, что совершенно не нуждается в государственной поддержке...
      Стыд!
    • Александр Рыбаков 03.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я не на заявления Путина ориентируясь , а на собственное понимание. И я всегда буду говорить в этот день обращаясь к друзьям : С ПРАЗДНИКОМ ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
      Ну а кто то к немцам будет обращаться. Слова "С Праздником" -явно не к месту будут. Пусть и поздравляют друг друга с поражением. Без проблем.
      Советской власти голодомор простить никто не может. Зато немцам все простили и готовы в обнимашки с ними играть. Лучшие ,... из кого только ? . Я никому ничего прощать за смерть . Дедов не намерен . Пусть и скорбят а для меня это всегда праздник. !!!
    • Александр Рыбаков 03.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Цитата: Александр Рыбаков
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....

      Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.


      Посмотрите опрос на проукраинском УНИАН , вы так считаете , я не так считаю. Но более чем 60 ,% считают , что это День Победы. И это должен быть государственный праздник. Вот такая математика...
    • Анатолій Сиротенко 03.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Ніхто перераховані свята не відміняв. Просто є пропозиція скоротити святкові вихідні, а для декого нова тема, після гнівного осуду декомунізації.
    • Анатолій Сиротенко 03.02.2017
      Документальне кіно зібрало пов ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Важлива й потрібна тема про славетне історичне минуле, але чому російською мовою, такою мовою була документалістика за легендарного І.Сірка. Хай би для російськомовних були титри.
      Цариця Катерина і її послідовники викорінювали українське козацтво.
    • Русскоязычный бандеровец 03.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....

      Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
    • Виктор Артеменко 02.02.2017
      США ослабили санкции против ФС ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      А может и так:
      Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
      http://telegraf.com.ua/mir/usa/3136759-belyiy-dom-oproverg-smyagchenie-sanktsiy
      -v-otnoshenii-fsb-rf.html
    • Александр Рыбаков 01.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
    • Pаиса 31.01.2017
      Американский бульдог "Канзас ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      КрасавчеГ))) Удачи в поиске))
    • 555 31.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (24)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
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