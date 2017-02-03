Из семи миллионов гривен, выделения которых для медицины Никополя добился нардеп Андрей Шипко, пять вернулось в госбюджет. Из семи миллионов гривен, выделения которых для медицины Никополя добился нардеп Андрей Шипко, пять вернулось в госбюджет.

В прошлом году Никополь получил из государственного бюджета более 7 млн гривен, которые предназначались для создания новой детской больницы.

Это были деньги, так необходимые для здравоохранения Никополя. И выделены были эти деньги очень нелегко. Эта субвенция – результат работы нашего народного депутата Андрея Шипко, результат многомесячного оббивания порогов Минздрава, Кабмина и лично Премьер-министра.

Следует отметить, что мер Никополя Андрей Фисак выдал все необходимые распоряжения ещё в июле. Город заказал проект предстоящих работ по реконструкции помещения под детскую больницу.

Однако уже к осени из детской больницы начали поступать тревожные сигналы – время идёт, а дело не движется. Чтобы разобраться в ситуации, в сентябре Андрей Шипко собрал в Никополе расширенное совещание, на которое пригласил и представителей городской власти, и специалистов из предприятия – исполнителя проектных работ, и главного врача городской детской больницы Дмитрия Рублевского. По итогам этого совещания все стороны, казалось бы, договорились, и даже чётко обозначили сроки выполнения необходимых работ.

Но дальше события развивались, как в замедленном кино. Несмотря на усилия мэрии, проектная документация была изготовлена почти на месяц позже обещанного срока. Сразу же после проведения экспертизы данного проекта, он был утвержден решением Никопольского исполкома, и в тот же день была начата процедура электронных закупок через систему ProZorro. Спустя две недели был определён победитель.

Но компания-конкурент обжаловала решение торгов в системе ProZorro в Антимонопольном комитете, что ещё больше затянуло время для возможности освоения средств до конца бюджетного года. В связи с этим процедура закупки тендерным комитетом отдела охраны здоровья Никопольского горсовета была отменена.

Но всё же в последний момент оставшиеся 2 миллиона освоить получилось, и эти деньги были направлены на закупку медицинского оборудования.

Вот так и получается, из семи миллионов, которые «выбил» для Никополя Андрей Шипко, освоено только два, и те не на строительство, а на приобретение оборудования, а пять миллионов гривен автоматически вернулись в госбюджет.

Что же дальше? По словам никопольского мера Андрея Фисака, из сложившейся ситуации сделаны необходимые выводы. С 2017 года детской больницей занимается область, и благодаря усилиям команды Шипко в областном бюджете уже предусмотрены 6 млн гривен для детской больницы.





0

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: