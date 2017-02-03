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Криминал / Как егеря, совместно с полицией, уничтожителей лесопасадки ловили (видео) (Сегодня, 10:39)

Как егеря, совместно с полицией, уничтожителей лесопасадки ловили (видео) 
Как егеря, совместно с полицией, уничтожителей лесопасадки ловили

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 2 » Комментариев:0

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    • Анатолій Сиротенко 03.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (22)
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    • Анатолій Сиротенко 03.02.2017
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    • Русскоязычный бандеровец 03.02.2017
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      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....

      Да причем тут "неудобно перед немцами"? 9 - якобы день победы России над Германией. А нам что праздновать? Украина, освободившись от немецкой оккупации, снова попала в оккупацию к СССР(а по сути к России). И в качестве благодарности за вклад в победу СССР мы, украинцы, получили третий, уже послевоенный голодомор и новые репрессии. Я не считаю что 9 мая вообще есть что праздновать. Акт капитуляции был подписан не 9 мая. Это пустая дата. Просто коммунисты(как эти бандиты привыкли себя называть) любили перекручивать все, даже день рождения своего сифилисного вождя сместили на один день. А день памяти жертв 2 Мировой(а никакой не отечественной)-8 мая. И это день скорби, а не праздник. Вот тогда и можно почтить память своих погибших соотечественников. Мы, украинцы, оказывается, потеряли миллионы убитыми чтобы какое-то хуйло по кличке Путин заявляло что Россия победила бы и без Украины. Праздновать тут нечего. Запрещать ничего никому нельзя. Но 9-го мая это должно быть не на гос. уровне. Кто хочет пусть отмечает.
    • Виктор Артеменко 02.02.2017
      США ослабили санкции против ФС ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      А может и так:
      Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
      http://telegraf.com.ua/mir/usa/3136759-belyiy-dom-oproverg-smyagchenie-sanktsiy
      -v-otnoshenii-fsb-rf.html
    • Александр Рыбаков 01.02.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (22)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: 555
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.


      То есть вы лично согласны , что для Украины 9 мая, перестанет быть государственным праздником и праздноваться как День Победы над Германией ? Я категорически нет....Если кому то перед немцами не удобно...то мне в самый раз....
    • Pаиса 31.01.2017
      Американский бульдог "Канзас ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      КрасавчеГ))) Удачи в поиске))
    • 555 31.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (22)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Запрет и отмена - разные понятия.Верховным Советом СССР День Победы утвержден 8мая.Да и акт капитуляции подписан 8 мая.Но ни кто не запрещает праздновать.Придем к памятникам как всегда.
    • Arta 31.01.2017
      Espreso.TV: Азов блокирует отд ... (2)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Видно порошенко и ющенко в одном классе учились в США. Ющенко тоже боролся с Москвой,а при нём в Украину зашло больше всего российского капитала. Может надо в своём доме навести порядок с продажной властью????. ИМПИЧМЕНТ!!!! Власть использует простое правило. Создали образ врага,отвлекают внимание от внутренних проблем,а люди глотают. Россия мешает поднять экономику,заставляет на металл резать заводы, на войне обогащаться? Спросите у бойцов-БТРы порошенко даже гарантийного срока не отходили и уже в ремонте. КТО ВРАГ УКРАИНЫ
    • Василий 30.01.2017
      Espreso.TV: Азов блокирует отд ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Давно пора, хоча таки більше простежується тенденція до розвитку рос банків, та до закриття Укр банків.
    • Александр Рыбаков 30.01.2017
      Нікопольською місцевою прокура ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.

      ЗА АРЕНДУ !
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