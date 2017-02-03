 Документальне кіно зібрало повну залу глядачів

У рамках Міжнародної кіноасамблеї на Дніпрі, у Покрові відбувся показ фільму «Претерпевший до конца».









За сприяння народного депутата України Андрія Шипка одна з центральних прем’єрних стрічок кінофоруму була представлена покровчанам. Це не перша документальна оповідь про видатного сина українського народу, створена у творчій співдружності режисера Сергія Андрієнка та Андрія Шипка, на чому наголошувала помічник нардепа Тетяна Мороз.









Минулого року містяни мали можливість одними з перших познайомитися з картиною «Отаман», присвяченою Івану Сірку. Цьогорічний показ продовжив цикл історичного кіно, яке примушує вкотре заглиблюватися у власну минувшину, дивлячись на сьогодення крізь призму життя видатних українців. Про це говорили заступник міського голови Наталія Бондаренко, настоятель Свято-Михайлівського храму протоієрей Миколай, зауважуючи, що фільм, «Претерпевший до конца» відкриває нам особистість мудрого політика, православного сподвижника, громадського діяча – Петра Калнишевського.

Цьому останньому козацькому отаманові Запорізької Січі судилось особливе місце в історії українського козацтва, історії Січі, а отже — й України. Він до останнього залишався оборонцем її традицій, її лицарства, поборником віри православної. Ця думка стала лейтмотивом стрічки, показ якої триватиме не тільки на Дніпропетровщині, а й у країнах близького та далекого зарубіжжя. Покровчани разом з близькими сусідами – нікопольцями, торкнулися історичної спадщини, яка надихнула Нікопольський будинок дитячої та юнацької творчості на концертну програму, представлену глядачам.