Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку! (видео)

В Авдеевке на стадионе расположен мобильный пункт обогрева ДСНС (ГСЧС). Психологическую и гуманитарную помощь жителям города оказывают волонтеры христианских организаций и военные капелланы. Работает полевая кухня. Есть горячий чай и еда. Работают электрогенераторы.

Ситуация в городе тяжелая, но стабильная. Паники нет. Постепенно идет эвакуация жителей старой части города и детей.

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