Пожалуйста, не сдавайте Авдеевку! (видео) 

В Авдеевке на стадионе расположен мобильный пункт обогрева ДСНС (ГСЧС). Психологическую и гуманитарную помощь жителям города оказывают волонтеры христианских организаций и военные капелланы. Работает полевая кухня. Есть горячий чай и еда. Работают электрогенераторы.
Ситуация в городе тяжелая, но стабильная. Паники нет. Постепенно идет эвакуация жителей старой части города и детей.
Видно порошенко и ющенко в одном классе учились в США. Ющенко тоже боролся с Москвой,а при нём в Украину зашло больше всего российского капитала. Может надо в своём доме навести порядок с продажной властью????. ИМПИЧМЕНТ!!!! Власть использует простое правило. Создали образ врага,отвлекают внимание от внутренних проблем,а люди глотают. Россия мешает поднять экономику,заставляет на металл резать заводы, на войне обогащаться? Спросите у бойцов-БТРы порошенко даже гарантийного срока не отходили и уже в ремонте. КТО ВРАГ УКРАИНЫ
[quote=Копчик С Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі! Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?![/quote] Так я как обычно, по веселому. Фирма называется, по моему -" Экотехник НИКОПОЛЬ.". Зарегистрировано у нас. Дочернее предприятие , чешской компании" Экотехник -Прага" , которое ставило уже в Украине эти станции солнечных батарей. Раз заплатили и не захотели разрывать договор аренды. Значит будут строить. А сумма , ЗА АРННДУ, нормальная зашла.
Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают..
Тоді напишу українською мовою! В статті нічого не вказано: хто і яка ділянка!Хоч на японський мові читай..:) Тому і виникло запитання... дякую, Олександр Михайлович що відповіли, хоч і не дуже в коректній формі! Але залишилось питання хто? Я так розумію що НЗФ?! Чи який Тзов?!
Сергей Петрович,oksana-nikopol, ну повнимательней читайте, там же на украинском вроде...Я нормально прочитал...., хотя меня тут русскоязычным считают... Или звоните, я вам подскажу , что значит : " Відповідно до інформації Нікопольської міської ради, отриманої прокуратурою в січні 2017, на виконання вимог мирової угоди товариством з обмеженою відповідальністю сплачено у повному обсязі заборгованість з орендної плати за землю до місцевого бюджету у розмірі 1 493 698,67 грн: То есть ваш вопрос лучше сформулировать так " Кто рассчитался ?" Это участок , рядом с НЗФ, который выделяли под солнечные батареи, .Был долг. Горсовет заключил мировую угоду, на условиях, если погасят долг 1 493 698,67 грн, договор будет продлен. Так что все нормально....,
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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