Никополь, Марганец, Покров - поможем Тихону

Известный в этих городах активист Александр Тихон находиться сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации города Днепропетровск. Известный в этих городах активист Александр Тихон находиться сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации города Днепропетровск.

Относиться к нему лично и к его деятельности можно по разному но в трудную минуту мы просто обязаны помочь человеку который сам, и этого не отнять, всегда приходил на помощь простым людям.





Политикам всех рангов: Об одном прошу - забудьте про пиар. Не звоните мне и не спрашивайте как у него дела и куда перечислить деньги (где на этом, к слову, все и заканчивается).









Вот его телефон: 050 583 5090 Александр Тихон

Вот телефон его жены: 095 033 8226 Илона

Вот номера карточек:

Приват Банк 5168 7423 5801 5695 Тихон Александр В

ПБ (А-банк):

4323 3473 0807 5719

Тихон Александр Владимирович

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