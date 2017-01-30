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Информация / Никополь, Марганец, Покров - поможем Тихону (Сегодня, 09:38)
Известный в этих городах активист Александр Тихон находиться сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации города Днепропетровск.
Относиться к нему лично и к его деятельности можно по разному но в трудную минуту мы просто обязаны помочь человеку который сам, и этого не отнять, всегда приходил на помощь простым людям.
Политикам всех рангов: Об одном прошу - забудьте про пиар. Не звоните мне и не спрашивайте как у него дела и куда перечислить деньги (где на этом, к слову, все и заканчивается).
Вот его телефон: 050 583 5090 Александр Тихон
Вот телефон его жены: 095 033 8226 Илона
Вот номера карточек:
Приват Банк
5168 7423 5801 5695
Тихон Александр В
ПБ (А-банк):
4323 3473 0807 5719
Тихон Александр Владимирович
Вот стр. в ФБ
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 780 » Комментариев:2
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Известный в этих городах активист Александр Тихон находиться сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации города Днепропетровск.
Относиться к нему лично и к его деятельности можно по разному но в трудную минуту мы просто обязаны помочь человеку который сам, и этого не отнять, всегда приходил на помощь простым людям.
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