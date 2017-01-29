 Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)

НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ГРОМАДЯНИНА ЛІСАНОВА РУСЛАНА ГРИГОРОВИЧА, 13.05.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ ОБГРУНТОВАНО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ГО Ч.3 СТ. 307 КК УКРАЇНИ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах)
Красавцы. Хоть кто то реально борется. Реально уважение, несмотря на мои разногласия с Партией " Свобода " по некоторым моментам. То в плане борьбы с продажей несовершеннолетним спиртного и табака , они в Никополе - из всех номер ОДИН !
[quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote] Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология.
Да нет, УНИАН ВСЕГДА запрягает и заряжает куда нужно ...Просто все пошло не так..патрон оказался холостым . И 70% проголосовало ЗА то, чтобы 9 мая, праздновать именно как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК !
Потом пошли призывы в соцсетях, принять участие скорее , и изменить в ту сторону , что надо...Но ничего не вышло.....И , опрос спешно, по команде УБРАЛИ !
[quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote] Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт quote= А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.quote=
Вот он , этот КТО ТО обычный парень, Директор Института Национальной Памяти и зовут его В'ятрович . Он красиво выступил, есть видео, решил видимо посмотреть, как, что , где и за сколько, сейчас заднюю включил , что он не про это, а про то....
А какие мероприятия, городская власть проводит НЕ согласно официальных дат и в чем не следует государственной политике в этом направлении ?
Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.
Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....
Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт! Закон ещё не принят никакой, никаких указов нет..Но уже волна возмущений и обвинений друг друга. По мне, так празднуем мы действительно много: к советским праздникам прибавили религиозные и государственные Украины: получилась каша в голове и в календаре! Я отмечаю День памяти 8 Мая, как большинство европейских стран. Кто придет и положит цветы 9 мая, то это тоже приветствую и преступлением это не будет. А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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