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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане / Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео) (Сегодня, 15:24)

Американский бульдог "Канзас" возраст два с половиной года, вес более 50 кг. - ищет невесту
 Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
 
 
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Американский бульдог "Канзас" ищет невесту (фото, видео)
Звоните: 063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане » Просмотров: 155 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 18:10 Максим, Комментариев: 634, Новостей: 0 Пользователь offline
    Супер! Особенно фото, где Канзас с кошкой (котом)!
    • +1

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Максим 29.01.2017
      Американский бульдог "Канзас ... (1)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Супер! Особенно фото, где Канзас с кошкой (котом)!
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      ГСС TV: "Студентська Свобода ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Красавцы. Хоть кто то реально борется. Реально уважение, несмотря на мои разногласия с Партией " Свобода " по некоторым моментам.
      То в плане борьбы с продажей несовершеннолетним спиртного и табака , они в Никополе - из всех номер ОДИН !
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (18)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote]
      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология.

      Да нет, УНИАН ВСЕГДА запрягает и заряжает куда нужно ...Просто все пошло не так..патрон оказался холостым . И 70% проголосовало ЗА то, чтобы 9 мая, праздновать именно как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК !

      Потом пошли призывы в соцсетях, принять участие скорее , и изменить в ту сторону , что надо...Но ничего не вышло.....И , опрос спешно, по команде УБРАЛИ !
    • kam4ekoid 29.01.2017
      ГСС TV: "Студентська Свобода ... (2)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      "Рессора" вас ждет активисты, а также уэмбли , разгуляй и еще много других.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (18)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Копчик С.][quote=Александр Рыбаков]Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....[/quote]
      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт quote= А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.quote=

      Вот он , этот КТО ТО обычный парень, Директор Института Национальной Памяти и зовут его В'ятрович . Он красиво выступил, есть видео, решил видимо посмотреть, как, что , где и за сколько, сейчас заднюю включил , что он не про это, а про то....

      А какие мероприятия, городская власть проводит НЕ согласно официальных дат и в чем не следует государственной политике в этом направлении ?
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Хочется сказать огромное, спортивное спасибо , почетному гражданину Никополя, Александру Исаковичу Фельдману. Именно он , обеспечивает транспортом нашу городскую команду. Около года назад , ребята сами пришли к нему за помощью....Он сказал : " Поехали..и взмахнул рукой....." И с тех пор с автобусом, нет проблем..Вот и на этих выходных , сборная города на базе ВК «Никополь-Громадська сила», принимает участие в крупном региональном турнире в Кривом Роге.... Спасибо Александр Исакович, что Вы нас поняли и протянули руку ! Вы настоящий Почетный !
    • Максим 29.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (14)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур. Для того времени у него было для счастья все, но видимо когда слишком хорошо - это уже плохо. Вот и бросался в крайности. И не может быть оправданием даже то что творилось в стране, советский режим, душа болела и пр. Стать наркоманом - значит проявить малодушие. Не очень хороший пример для подрастающего поколения.

      Ребята, ОЧНИТЕСЬ!!! Когда читаешь ваши комментарии, будто прикасаешься к чему-то липкому и смердящему. И это правильно: ведь бездари судачат о ВЕЛИКОМ!? Не старайтесь, Вы Р.Б. тля, а он таки ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Волейбол Никополя ... Новый се ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Стартует новый сезон. Волейбол в Никополе продолжает свой путь.. Много интересных турниров, И конечно чемпионские амбиции. Огромное спасибо всем , кто поддерживает возрождение никопольского волейбола . Это и городской голова Никополя Андрей Фисак, почетный гражданин Никополя А. И Фельдман , заместитель городского головы О. В Коник, А. Журавлев, Завод "Центравис ", руководитель ВОО " Громадська Сила" Никополь В. Г Колесник, и многие другие. Наша команда ВК «Никополь-Громадська сила» в 2016 году выиграла Чемпионат и Кубок Никополя, одержала ряд побед и на крупных украинских турнирах . Но прекрасные и сильные команды готовы составить ей конкуренцию. Это «Строитель- НЗФ", «Сентравис – Титан». и другие....Продолжает развитие и пляжный волейбол и, а также женский и детский . Всем удачи и новых побед ! Я в своей команде ВК «Никополь-Громадська сила». В запасе...Но дело такое , тренируюсь и жду своего звездного часа
    • Копчик С. 29.01.2017
      Привет девочки, ....... отмени ... (18)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Показатель 70 % против отмены и 14 % -за отмену 9 мая как праздника-- это -показатель.....

      Там , в опросе, не корректно поставлены вопросы и потому не объективная социология. Для чего манипулируют такой социологией - это вопрос!? Кто-то очень хочет раскачать конфликт!
      Закон ещё не принят никакой, никаких указов нет..Но уже волна возмущений и обвинений друг друга.
      По мне, так празднуем мы действительно много: к советским праздникам прибавили религиозные и государственные Украины: получилась каша в голове и в календаре! Я отмечаю День памяти 8 Мая, как большинство европейских стран. Кто придет и положит цветы 9 мая, то это тоже приветствую и преступлением это не будет. А вот городская власть должна следовать государственной политике и проводить мероприятия согласно официальных дат.
    • Александр Рыбаков 29.01.2017
      Om TV: Опять нож в псину? Трам ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      После встречи , тишина.......То есть..санкции остаются.Интересно послушать , о чем все таки разговор шел ?
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