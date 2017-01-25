город Марганец: Очередная победа в суде — победа для города…

Депутаты Марганецкого городского совета Зиберов Ю.А. и Хныкин С.А. подали иск в суд на исполнительный комитет и на мэра Марганца Жадько Е. А. о признании незаконными действий головы города относительно проведения конкурса на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу мусора и отмене решений исполкома по «Мусору».

Суд, благодаря многочисленным адвокатам Жадько, тянулся с апреля 2016 года и наконец-то состоялся 4 января 2017 года в пгт. Томаковка. Так как истцы предоставили множество неопровержимых фактов, а Жадько всячески пыталась скинуть с себя ответственность, заявляя что она ни причем и разместить объявление в местную газету о проведении данного конкурса мог кто угодно и что решения уже отменены, но было доказано обратное.

В результате всех этих жалких попыток оправдаться суд постановил следующее: иск удовлетворить частично, так как договор с «Тандем Транс Сервис» уже расторгнут, — Признать незаконным действие Жадько, которая безосновательно разместила в газете «Шахтарь Марганця» объявление о проведении конкурса на вывоз мусора с нарушением всех процедур относительно Закона Украины «Про житлово-комунальні послуги», Закона Украины «Про відходи» и Закона Украины «Про місцеве самоврядування в Україні» . А объявление – это то, на чем основывалось все дальнейшее действие – как выяснилось НЕЗАКОННОЕ!





Категорія справи № 180/801/16-а

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