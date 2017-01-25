город Марганец: Очередная победа в суде — победа для города…

Депутаты Марганецкого городского совета Зиберов Ю.А. и Хныкин С.А. подали иск в суд на исполнительный комитет и на мэра Марганца Жадько Е. А. о признании незаконными действий головы города относительно проведения конкурса на оказание жилищно-коммунальных услуг по вывозу мусора и отмене решений исполкома по «Мусору».
Суд, благодаря многочисленным адвокатам Жадько, тянулся с апреля 2016 года и наконец-то состоялся 4 января 2017 года в пгт. Томаковка. Так как истцы предоставили множество неопровержимых фактов, а Жадько всячески пыталась скинуть с себя ответственность, заявляя что она ни причем и разместить объявление в местную газету о проведении данного конкурса мог кто угодно и что решения уже отменены, но было доказано обратное.
В результате всех этих жалких попыток оправдаться суд постановил следующее: иск удовлетворить частично, так как договор с «Тандем Транс Сервис» уже расторгнут, — Признать незаконным действие Жадько, которая безосновательно разместила в газете «Шахтарь Марганця» объявление о проведении конкурса на вывоз мусора с нарушением всех процедур относительно Закона Украины «Про житлово-комунальні послуги», Закона Украины «Про відходи» и Закона Украины «Про місцеве самоврядування в Україні» . А объявление – это то, на чем основывалось все дальнейшее действие – как выяснилось НЕЗАКОННОЕ!
Только несколько статей из , Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. которую Украина ратифицировала и обязана выполнять ; ________________________________________
1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1. .Статья 8 Образование1. В отношении образования участники обязуются,:a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или языках меньшинств; i) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации; или g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства; h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником; Статья 9 Судебные власти 1. Участники обязуются, i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства; iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства; iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц;
Так нужно идти последовательно......... Отменяем то что ниже , и потом принимаем что хотим !
Отменяем ст. 10 Конституции Украины, в которой сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО , других языков национальных меньшинств Украины".
В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Также проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
Можно и просто руками - на пузе.
На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".
В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.
В государственных нет, а в частных допускается.. Если государство Украина оплачивает и даёт образование, то это логично: на государственном языке!
Цитата: Александр Рыбаков
– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке.
Опять же которые финансируются из бюджета.. А как иначе? Мы воюем с РФ и будем финансировать мероприятия на российском языке? ( не пишу русский, так как много вопросов из истории, какой и чей язык) Спорить можно много, но это только Законопроект, которых в ВР масса и они не приняты. Так что будет множество поправок и вариантов. Но то, что порядок в языковой сфере надо наводить, так это факт. Язык - стал одним из видов войны.. Я не перестану читать Достоевского или Чехова, петь песни Высоцкого или читать Пастернака. Но, сейчас, государственный язык должен быть один - украинский! Война идёт за государственность..
Цитата: Анатолій Сиротенко
Проекти законів про мову стосуються п першу чергу держслужбовців і держструктур, а не спілкуваня в побуті.
Згоден! Освіта має бути на державній мові, тоді діти будуть спілкуватись без проблем. Як без проблем дивляться вже сьогодні, фільми українською мовою, чого не можна було і уявити три роки тому.. І закон буде мати терміни переходу: може три, може п'ять років. А хто бажає влізти до влади в Україні, то хоч вивчить державну мову! А хто володіє тільки російською мовою,то нехай іде на вибори в РФ !
Таке було "праведне" обуреня за декомунізацію, таку хвилю гнали, вщухло, а тут така тема, " примусова" укранізація по мові. Вона вщухне ще швидше декомунізації. Бажано, щоб громадяни України, намагались індифіктувати себе і державною мовою.
планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка
- вот именно Александр, вот именно ,создание разной контроллирующей хрени. Напомните мне в каких органах у нас рассадник коррупции? Не в контроллирующих часом? Мы одной рукой пытаемся уйти от разрешительных схем, в электронные регистрации-торги идем, а другой сами их создаем почву для хабарей.
Цитата: Александр Рыбаков
На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать
- а вот для этого нужны деньги. У нас напринимают законов а финансово их обеспечить забывают. Будут такие законы работать? У нас насколько я знаю и в общественных местах курить запрещено, кто контроллирует и много ли штрафов собрано? :)
Вместо того что бы пытаться сделать экономически благополучную страну, в которой бы хотелось жить, учить язык которой все бы стремились, ДОБРОВОЛЬНО, слуги народа как обычно, вводят ограничения, запреты и директивы. Чем все запреты обычно заканчиваются??? То что это прикрыли благородной целью "стоп русскому миру" хуже всего. В общем все как обычно, хотели как лучше, но сделали через за*ницу!
Одно удивляет - как еще эта прицюцюцькувата блондиночка Фарион вокруг этой темы не пропиарилась. Недавно буквально она по теме языка нагенерила глупостей? Ну у нее хоть алиби - блондинка :) а 33 довбня в Раде? У них что? Размягчение серого вещества?!
Сейчас в городе по моему только три русскоязычных школы из 26.
И дело не в том , что там хорошего или что плохого...Дело во времени , когда это выносится.... Все понимают концовку ?....Отлично, поехали....
Когда революцию начинали тоже понимали концовку...? Что тогда не так ?
То что проект в первую очередь касается госструктур не совсем так : 2 – украинский язык сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.
– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.
- украинский язык - обязательный для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ обязаны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.
- в сфере обслуживания (магазины, кафе и т.п.) является обязательным использование украинского языка.
А чтобы это было реализовано, планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет. На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.
То есть, если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3400 до 6800 грн. Заговорил преподаватель ВУЗа (или любой работник образования, науки, культуры, спорта и тд) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3400-5100 грн.
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