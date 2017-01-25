 Наші спортсмени підкорюють міжнародні підмостки

Із золотом та сріблом повернулися з Хорватії дзюдоїсти дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Покрова.
Перший старт 2017 року і одразу перемога. Вихованці Сергія Сінілова показали високий рівень підготовки і справжній бійцівський характер. На міжнародному турнірі з дзюдо Zagreb Open-2017 Ілля Івженко та Ліза Литвиненко виступали у складі нікопольсько-покровської команди «Дзюдо – Дніпро» впевнено представивши рідний регіон.
Місто Загребе стало ареною для найсильніших, команди з Німеччини, Хорватії, Сербії, Чорногорії, Польщі, Австрії, Угорщини, України з’їхалися на турнір, відомий у професійних колах. За медалі боролися представники одразу п’яти вікових категорій - U12, U14, U16, U18, U23. Покровчани піднялися на вершину рейтингових таблиць, здобувши абсолютну перемогу. Ілля Івженко став володарем золота у вазі – 27 кг., Ліза Литвиненко завоювала срібло у вазі – 52 кг. Бронзовим призером визнано третього з команди – Артема Осадчого з Нікополя, тренер Володимир Задорожній.
Це не перша перемога наших спортсменів, сьогодні до неї додалося міжнародне визнання. За словами директора школи Ірини Бакієвої, команда щоденною працею прокладає свій шлях до успіху, відточуючи майстерність й доводячи, що наполегливим під силу любі вершини.
Только несколько статей из , Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. которую Украина ратифицировала и обязана выполнять ; ________________________________________
1. Каждый участник обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в статье 1. .Статья 8 Образование1. В отношении образования участники обязуются,:a) i) обеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или ii) обеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или iii) обеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; c) i) обеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; d) i) обеспечивать доступность профессионально-технического образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или e) i) обеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или языках меньшинств; i) предлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации; или g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в региональном языке или языке меньшинства; h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником; Статья 9 Судебные власти 1. Участники обязуются, i) обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке или языке меньшинства; ii) гарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства; iii) обеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства; iv) составлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика без дополнительных расходов со стороны заинтересованных лиц;
Так нужно идти последовательно......... Отменяем то что ниже , и потом принимаем что хотим !
Отменяем ст. 10 Конституции Украины, в которой сказано, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО , других языков национальных меньшинств Украины".
В 53 статье Конституции Украины говорится, что "гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право на обучение на родном языке или на изучение родного языка". Также проект противоречит Европейской хартии языков национальных меньшинств, Конвенции по правам человека.
Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.
Можно и просто руками - на пузе.
На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".
В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.
В государственных нет, а в частных допускается.. Если государство Украина оплачивает и даёт образование, то это логично: на государственном языке!
Цитата: Александр Рыбаков
– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке.
Опять же которые финансируются из бюджета.. А как иначе? Мы воюем с РФ и будем финансировать мероприятия на российском языке? ( не пишу русский, так как много вопросов из истории, какой и чей язык) Спорить можно много, но это только Законопроект, которых в ВР масса и они не приняты. Так что будет множество поправок и вариантов. Но то, что порядок в языковой сфере надо наводить, так это факт. Язык - стал одним из видов войны.. Я не перестану читать Достоевского или Чехова, петь песни Высоцкого или читать Пастернака. Но, сейчас, государственный язык должен быть один - украинский! Война идёт за государственность..
Цитата: Анатолій Сиротенко
Проекти законів про мову стосуються п першу чергу держслужбовців і держструктур, а не спілкуваня в побуті.
Згоден! Освіта має бути на державній мові, тоді діти будуть спілкуватись без проблем. Як без проблем дивляться вже сьогодні, фільми українською мовою, чого не можна було і уявити три роки тому.. І закон буде мати терміни переходу: може три, може п'ять років. А хто бажає влізти до влади в Україні, то хоч вивчить державну мову! А хто володіє тільки російською мовою,то нехай іде на вибори в РФ !
Таке було "праведне" обуреня за декомунізацію, таку хвилю гнали, вщухло, а тут така тема, " примусова" укранізація по мові. Вона вщухне ще швидше декомунізації. Бажано, щоб громадяни України, намагались індифіктувати себе і державною мовою.
планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка
- вот именно Александр, вот именно ,создание разной контроллирующей хрени. Напомните мне в каких органах у нас рассадник коррупции? Не в контроллирующих часом? Мы одной рукой пытаемся уйти от разрешительных схем, в электронные регистрации-торги идем, а другой сами их создаем почву для хабарей.
Цитата: Александр Рыбаков
На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать
- а вот для этого нужны деньги. У нас напринимают законов а финансово их обеспечить забывают. Будут такие законы работать? У нас насколько я знаю и в общественных местах курить запрещено, кто контроллирует и много ли штрафов собрано? :)
Вместо того что бы пытаться сделать экономически благополучную страну, в которой бы хотелось жить, учить язык которой все бы стремились, ДОБРОВОЛЬНО, слуги народа как обычно, вводят ограничения, запреты и директивы. Чем все запреты обычно заканчиваются??? То что это прикрыли благородной целью "стоп русскому миру" хуже всего. В общем все как обычно, хотели как лучше, но сделали через за*ницу!
Одно удивляет - как еще эта прицюцюцькувата блондиночка Фарион вокруг этой темы не пропиарилась. Недавно буквально она по теме языка нагенерила глупостей? Ну у нее хоть алиби - блондинка :) а 33 довбня в Раде? У них что? Размягчение серого вещества?!
Сейчас в городе по моему только три русскоязычных школы из 26.
И дело не в том , что там хорошего или что плохого...Дело во времени , когда это выносится.... Все понимают концовку ?....Отлично, поехали....
Когда революцию начинали тоже понимали концовку...? Что тогда не так ?
То что проект в первую очередь касается госструктур не совсем так : 2 – украинский язык сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. В школах и садиках еще допускается использовать языки нацменьшинств, но в ВУЗах это даже не предусмотрено.
– все культурно-массовые мероприятия проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.
- украинский язык - обязательный для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ обязаны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.
- в сфере обслуживания (магазины, кафе и т.п.) является обязательным использование украинского языка.
А чтобы это было реализовано, планируется создание еще одного специального контролирующего органа - института Уполномоченного по защите государственного языка, который будет назначаться Кабмином на 5 лет. На местах будут работать языковые инспекторы, чтобы составлять протоколы о нарушениях и штрафовать.
То есть, если работник любого госучреждения ответил, например, пенсионерке не по-украински – штраф от 3400 до 6800 грн. Заговорил преподаватель ВУЗа (или любой работник образования, науки, культуры, спорта и тд) по-русски – за нарушение языковой политики заплатил штраф от 3400-5100 грн.
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Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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