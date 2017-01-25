 Наші спортсмени підкорюють міжнародні підмостки

Цитата: Музыченко

Мы их называли "конькосани". А катались на замерзшем водохранилище, отталкивались обычно обрезанными лыжными палками или заточенными шпажками для подвязывания помидоров.

Можно и просто руками - на пузе.На Новопавловке я жил до школы. И получается что самое прекрасное детство практически там и прошло. Увидел в книжке рисунок где мальчик к концу палки на веревочке привязал морковку и таким образом его катал зайчик. У нас была Восточно Европейская овчарка "Эрна", а у меня как уже писал доска с коньками. В садик я не ходил, и вот дождался пока все уйдут на работу, а дядька (старше на 7 лет) в школу. Достал свою доску, к виноградной лозе на леске привязал кусочек мяса и только вывел "Эрну" за калитку, она у меня его забрала и все. Дальнейшие попытки "оседлать" заканчивались вообще во дворе. Тупо забирала мясо а возить как "зайчик" и не собиралась. Приходилось просто идти на верх Маяковского и спускаться на, как вы сказали, "конькосанях".