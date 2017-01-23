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город Покров / З Україною в серці (Сегодня, 09:35)

Про величну історію своєї країни, розвиток державності, національну самосвідомість та громадянську причетність роздумували вчора лідери дитячих громадських організацій Покрова.

 З Україною в серці
З Україною в серці
З Україною в серці

День Соборності, як об’єднання навколо спільного стрижня, яким є українська ідентичність, став темою загального обговорення молоді під час інтелектуальної інтегрованої гри, що тривала у Будинку творчості дітей та юнацтва. За словами директора закладу Ніни Якімової, така форма була обрана не випадково, аби дати можливість школярству вільно висловити свої думки, бачення Соборності - духовного принципу, символу єднання.
 
Інтелектуальна зустріч проходила за принципами брейн-рингу , у трьох блоках – «Інтелектуальна вісімка», «Бліц-опитування», «Творче завдання». Лідери мали змогу продемонструвати не лише свої знання, а й командний дух. Школярам були надані запитання з історії України, культурної спадщини, на які мали відповісти за лічені хвилини. Найвідповідальнішим, за твердженням учасників, стало написання творчого завдання за темами : «Якби я був Президентом», «Якою я бачу Україну завтра». Для дітей майбутнє країни бачиться без війни, з самодостатньою зовнішньоекономічною політикою, розвитком власних підприємств, стабільною екологічною ситуацією, підтримкою незахищених верств населення.
 
На їх переконання, це реальність для громадянського суспільства, котре ставить перед собою конкретні завдання з розвитку власної держави. Як підкреслила начальник відділу молоді та спорту виконкому Яна Селезньова, така позиція молодих свідчить про активність життєвого поступу, небайдужість до долі своєї країни. Інтелектуальна гра, організована творчим колективом Будинку, примусила вкотре замислитися над поняттями Соборність, Державність – Свобода і причетністю кожного до майбутнього України.

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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 134 » Комментариев:0

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    • Анатолій Сиротенко 23.01.2017
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      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Гібрідне зрадофільство.
    • Анатолій Сиротенко 23.01.2017
      Заходи на честь Дня Соборності ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Самоорганізація завжди кращя, ніж офіциоз з шаблоними виступами офіційних осіб.
    • Мельников Дмитро 23.01.2017
      Заходи на честь Дня Соборності ... (2)
      Мельников Дмитро-С„РѕС‚Рѕ
      Молодці!

      Радий чути, що в Нікополі відкрили осередок ВГО "Сокіл".
      Вітаю з цим побратимів!
      Слава нації!
    • Arta 23.01.2017
      Почему рынок "Первомайский" ... (4)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Я не про предпринимателей,а тех,кто собирает местовые. Заранее напечатанны чеки,непонятно,где,а деньги берут налом и никакой отчётности перед налоговой. Был в Италии.Там даже пара носок проводится через маленький кассовый аппарат.

      Мы же молча проглотили МАЙДАН,который направил нас в Европу,а там всё по закону.

      Видели на чём на работу едут "хозяева" рынка селянский,центральный,первомайский.Вы думаете куплено на деньги,которые остались от уплаты налогов за местовые.?
    • Петр Васильевич 23.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      Петр Васильевич-С„РѕС‚Рѕ
      опять детей побили, с покрышками на плечах
    • Русскоязычный бандеровец 23.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Это, конечно, ватный пропагандистский ролик. Но все что тут сказано и показано - правда. Режим внутренней оккупации сам своими преступными действиями подбрасывает рашистским пропагандистам материал для показа. Просто у ФСБ своя задача-сместить власть Вальцмана-Авакова через выборы или революцию чтобы привести к власти какой-нибудь Опоблок или Рабиновича. А у нас, украинского народа цель схожая, но только к власти должны прийти и придут украинские националисты. А Хуйло со своими безграмотными экспертами просто не осознает что революция в Украине как раз ему-то и не выгодна т.к. Опоблок через Майдан к власти не придет. А те, кто придут сметут российскую армию и террористов-наемников и пр. нечисть в считанные дни. А позднее и Крым Раша потеряет. Порошенко самый удобный для России президент. И если они правда хотят революции в Украине то просто идиоты. Но в любом случае она неизбежна независимо от их желания. А этих всех мусоров, разгонявших и разгоняющих людей, ждет участь охранки Чаушеску Секуритате. Никто не будет сажать их в тюрьмы и кормить за счет государства. Много чести.
    • Копчик С. 22.01.2017
      Почему рынок "Первомайский" ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Arta
      Почему нету счёта,а платят налом и где фиксация этого. А тех чеков,которые напечатаны заранее можно наплодить хоть тысячи.Почему не через кассовый аппарат??

      Вы постойте на морозе день, а потом возмущайтесь! Где подключить ей кассовый аппарат?! Кроме стола, ей надо привести ещё и генератор и кассовый аппарат, что бы продавать консервацию?! Может пройдете по "блошиному рынку" где торгуют от Центральной библиотеки до Райдержадминистрации прямо на земле: люди продают свои вещи, что бы прожить в это трудное время, а им налоги заплатить и местовое??!!!
      Обеспечьте им рабочее место в уютном офисе с зарплатой в 3200 и я думаю, что многие согласятся! Нет таких вакансий? Тогда о чём Вы тут возмущаетесь?!
      Давайте отправим всех в центр занятости: там они будут получать пособие за счет налогов и ничего не продавать и не производить! Это экономический мазохизм!
      Сейчас надо приветствовать любого человека, который в отсутствие работы, пытается как то заработать, особенно мелких производителей.
      Самозанятая особа не сидит на шее у государства и пытается хоть как то самостоятельно заработать! Она заработает 100 гривен в день: оплатит проезд ( заработает перевозчик), купит хлеб(заработает пекарь и продавец)заплатит коммунальные и.т.д. Она может платить государству в виде налогов, максимум 200 грн. Но государству,и в лице городской власти, всё мало!
      Представим, что прогонят таких торговцев и что?! Казна не получит ни копейки. Эта женщина не будет закрывать консервацию, мёрзнуть на морозе и платить 30 грн в день, так как надо теперь 60! Она не будет платить перевозчику, будет покупать меньше продуктов и казна получить НОЛЬ!
      А ей что делать? Либо воровать,либо в Польшу, либо просить милостыню?!
      Пополнение бюджета путём тупого поднятия налогов в период глубокого экономического кризиса и безработицы это тупиковый путь! Бюджет надо пополнять расширением субьектов налогообложения: создавая условия и понижая налоги!!!!
    • луганчанин 22.01.2017
      Разгон киевского митинга 19 ян ... (4)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      За что боролись на то и напоролись.
    • Arta 22.01.2017
      У Нікополі грабіжник намагався ... (1)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Каждый урод,пришедший к власти-занимается только бычьём зековским и амнистирует. Про школы и детсады- денег нет
    • Arta 22.01.2017
      Принадлежащая Порошенко Roshen ... (5)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      А,как же в Крыму завод по ремонту морских судов?????
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