 З Україною в серці

Цитата: Arta

Почему нету счёта,а платят налом и где фиксация этого. А тех чеков,которые напечатаны заранее можно наплодить хоть тысячи.Почему не через кассовый аппарат??

Вы постойте на морозе день, а потом возмущайтесь! Где подключить ей кассовый аппарат?! Кроме стола, ей надо привести ещё и генератор и кассовый аппарат, что бы продавать консервацию?! Может пройдете по "блошиному рынку" где торгуют от Центральной библиотеки до Райдержадминистрации прямо на земле: люди продают свои вещи, что бы прожить в это трудное время, а им налоги заплатить и местовое??!!!Обеспечьте им рабочее место в уютном офисе с зарплатой в 3200 и я думаю, что многие согласятся! Нет таких вакансий? Тогда о чём Вы тут возмущаетесь?!Давайте отправим всех в центр занятости: там они будут получать пособие за счет налогов и ничего не продавать и не производить! Это экономический мазохизм!Сейчас надо приветствовать любого человека, который в отсутствие работы, пытается как то заработать, особенно мелких производителей.Самозанятая особа не сидит на шее у государства и пытается хоть как то самостоятельно заработать! Она заработает 100 гривен в день: оплатит проезд ( заработает перевозчик), купит хлеб(заработает пекарь и продавец)заплатит коммунальные и.т.д. Она может платить государству в виде налогов, максимум 200 грн. Но государству,и в лице городской власти, всё мало!Представим, что прогонят таких торговцев и что?! Казна не получит ни копейки. Эта женщина не будет закрывать консервацию, мёрзнуть на морозе и платить 30 грн в день, так как надо теперь 60! Она не будет платить перевозчику, будет покупать меньше продуктов и казна получить НОЛЬ!А ей что делать? Либо воровать,либо в Польшу, либо просить милостыню?!Пополнение бюджета путём тупого поднятия налогов в период глубокого экономического кризиса и безработицы это тупиковый путь! Бюджет надо пополнять расширением субьектов налогообложения: создавая условия и понижая налоги!!!!