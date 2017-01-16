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В газету от читателей / Михайло Поперечнюк: Різдвяні свята для діточок (Вчера, 20:00)
Напередодні Різдва, я як керівник «Об’єднання «Самопоміч-Нікополь» завітав у гості до бібліотечного філіалу № 4, яке знаходиться в приміщені музею. В той день в бібліотеці проводився святковий захід «Сніг, сніжок, засипає поріжок». Керівник філії Олена Балицька, разом зі своїми колегами показували мультфільм про Різдво, для дітлахів які завітали.
Олена Балицька:– Ми часто проводимо розважальні та пізнавальні заходи, діти із завзяттям приходять до нас. Ті, хто пропустили свято думаю, пошкодували! Адже у нас були і веселі конкурси, в яких діти відгадували книжкових і мультяшних героїв, з букв складали частини тіла, самі показували казку. Приєднуйтесь до наших свят, поринайте разом з нами в захоплюючий світ читання і літератури.
Від мене активні учасники заходу отримали корисні подарунки.
А в день Старого Нового Року, до нашої приймальні навідались цікаві гості – діти з особливими потребами та їх батьки які є членами організації «Жити-по справжньому» (керівних організації Лариса Ткачова) .
А навідались не аби з чим, а з колядками та щедрівками.Надзвичайно чарівне видовище, коли маленькі ручки тримають зернятка пшениці та засівают їм бажаючи при цьому родючих земель, запашного хлібу на столі, завжди теплої компанії.
Я вдячний батькам дітлахів за їх виховання та розвиток, та особливо за сьогоднішній візит. Впевнений, що рік буде надзвичайно продуктивний та гарний, особливо після таких поздоровлень. І звісно, колядників я нагородив розвиваючими іграми та канцтоварами.Виходячи з приймальні одна з матусь трохи пошепки промовила: наші діти янголи. І це дійсно так, кожна маленька дитина це чиста книга, яка має бути наповнена сторінками гідності, честі та доброти.
А я нагадую, якщо у вас виникли юридичні питання які потребують нагального вирішення або ви маєте цікаві пропозиції звертайтеся за адресою Пр.Трубників, 32 та за телефоном 095 084 96 58
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Материал разместил(а) - Михаил Поперечнюк
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 141 » Комментариев:0
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