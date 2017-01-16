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В газету от читателей / Михайло Поперечнюк: Різдвяні свята для діточок (Вчера, 20:00)

Напередодні Різдва, я як керівник «Об’єднання «Самопоміч-Нікополь» завітав у гості до бібліотечного філіалу № 4, яке знаходиться в приміщені музею. В той день в бібліотеці проводився святковий захід «Сніг, сніжок, засипає поріжок». Керівник філії Олена Балицька, разом зі своїми колегами показували мультфільм про Різдво, для дітлахів які завітали.

 Михайло Поперечнюк: Різдвяні свята для діточок
Михайло Поперечнюк: Різдвяні свята для діточок
Михайло Поперечнюк: Різдвяні свята для діточок

Олена Балицька:
– Ми часто проводимо розважальні та пізнавальні заходи, діти із завзяттям приходять до нас. Ті, хто пропустили свято думаю, пошкодували! Адже у нас були і веселі конкурси, в яких діти відгадували книжкових і мультяшних героїв, з букв складали частини тіла, самі показували казку. Приєднуйтесь до наших свят, поринайте разом з нами в захоплюючий світ читання і літератури.
Від мене активні учасники заходу отримали корисні подарунки.
А в день Старого Нового Року, до нашої приймальні навідались цікаві гості – діти з особливими потребами та їх батьки які є членами організації «Жити-по справжньому» (керівних організації Лариса Ткачова) .
 
А навідались не аби з чим, а з колядками та щедрівками.
Надзвичайно чарівне видовище, коли маленькі ручки тримають зернятка пшениці та засівают їм бажаючи при цьому родючих земель, запашного хлібу на столі, завжди теплої компанії.
 
Я вдячний батькам дітлахів за їх виховання та розвиток, та особливо за сьогоднішній візит. Впевнений, що рік буде надзвичайно продуктивний та гарний, особливо після таких поздоровлень. І звісно, колядників я нагородив розвиваючими іграми та канцтоварами.
Виходячи з приймальні одна з матусь трохи пошепки промовила: наші діти янголи. І це дійсно так, кожна маленька дитина це чиста книга, яка має бути наповнена сторінками гідності, честі та доброти.
 
А я нагадую, якщо у вас виникли юридичні питання які потребують нагального вирішення або ви маєте цікаві пропозиції звертайтеся за адресою Пр.Трубників, 32 та за телефоном 095 084 96 58
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Материал разместил(а) - Михаил Поперечнюк
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 141 » Комментариев:0

Ключевые слова - Свята Нікополь, Михайло Поперечнюк, Самопоміч
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    • Анатолій Сиротенко 16.01.2017
      Слухати і знати кожному україн ... (1)
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      Дуже змістовний виступ, все розіклав шановний професор по поличкам. Такі науковці повині бути в Верховній Раді, а не липові і манкурти "проффесора", чі махрові популісти.
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    • 555 15.01.2017
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      Владимир Лашков-С„РѕС‚Рѕ
      Да, раньше в ДК ЮТЗ занимались в разных студиях до 300 школьников ежедневно!
      А теперь они где? На улице.
      Зато теперь есть где оттянуться "елите".
    • 555 15.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (17)
      555-С„РѕС‚Рѕ
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      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (17)
      555-С„РѕС‚Рѕ
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    • Анатолій Сиротенко 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (17)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
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