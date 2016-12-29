Міський голова Покрова привітав маленьких пацієнтів дитячого відділення ЦМЛ

Цитата: Андрей Дащенко

думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?

Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти