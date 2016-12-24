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В области / Город Каменское (Днепродзержинск) остался без отопления (Вчера, 14:20)

Правый берег Каменского остался без теплоснабжения. Чрезвычайное происшествие случилось около 16 часов 22 декабря в связи с отключением подачи газа на теплоэлектроцентраль, снабжающую теплом всю правобережную часть города. ТЭЦ перестала подавать теплоноситель населению, бюджетным учреждениям – школам, садикам, больницам.
Город Каменское (Днепродзержинск) остался без отопления
Когда восстановится теплоснабжение не известно. Левый берег Каменского отапливается в прежнем режиме.
 
«Хорошие отношения строились годами, а разрушить их можно в одну секунду. Ни для кого не секрет, что у Каменского большие задолженности за газ, и процент проплат далеко не 100%. Раньше в результате договоренностей, удавалось удерживать ситуацию с отоплением под контролем. Но в связи с конфликтом депутата Андрея Иванченко с "Днепропетровскгазом", отношения были испорчены и это стало причиной отключения.  Я сейчас нахожусь в "Днепропетровскгазе" и пытаюсь решить вопрос, а где находится Андрей Иванченко?», - прокомментировал ситуацию мэр Каменского Андрей Белоусов.
 
В городе сложилась ситуация, когда долги за газ накапливались годами и составляют на сегодняшний день несколько десятков миллионов долларов. Отопительный сезон в этом году стартовал после долгих переговоров городских властей и газопоставляющей компании. Газ Каменскому до сегодняшнего дня поставляли, несмотря на долги.
Источник: sobitie.com.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В области » Просмотров: 967 » Комментариев:10

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    • Hаписал: Вчера, 17:34 Хотабыч, Комментариев: 4, Новостей: 0 Пользователь offline
    Не позавидуешь теперь жителям Каменского. Им теперь будет еще хуже чем нам. Тут на зиму уже заранее готовился, индивидуальное отопление ставил и впринципе понимал, чего ожидать. Но там же..., а уже зима.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 18:18 Александр Рыбаков, Комментариев: 2146, Новостей: 70 Пользователь offline
    Тоже самое было бы и в НИКОПОЛЕ.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 20:05 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 849, Новостей: 1 Пользователь offline
    Не бачу ніякого звязку між подіями в підготовці до опалювального сезону нашого міста і Камінського. Децентралізацію опаленя треба було робити, але не з такими недоліками, як її проводять взимку в Нікополі.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 22:34 Максим, Комментариев: 632, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Анатолій Сиротенко
    Не бачу ніякого звязку між подіями в підготовці до опалювального сезону нашого міста і Камінського. Децентралізацію опаленя треба було робити, але не з такими недоліками, як її проводять взимку в Нікополі.

    Цілком згоден! Всі в Нікополі, крім МЕРА, знають з чого треба було починать перехід на електричне опалення. Але ж де ВІН, а де ми..........
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 06:06 Nastia, Комментариев: 425, Новостей: 2 Пользователь offline
    Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.
    • -1

    Hаписал: Сегодня, 12:04 Максим, Комментариев: 632, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Nastia
    Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.

    Особисто для Вас: починати було треба саме з рохунків напруги і струму, а також від здатності існуючої міської мережі витримати цей струм. Тепер зрозуміло?

    Перепрошую,Nastia, допустився помилки не"рохунків", а розрахунків, ще раз перепрошую.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 13:11 Алексей Вайс, Комментариев: 92, Новостей: 4 Пользователь offline
    Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.
    Власть об этом и говорила.
    И что? Ещё лет сто сопли жевать и не хера не делать?
    Считаю, что решения было принято правильно.
    О всех вопросах знали все и все согласились.
    Столько работы, которая была проведена, Никополь не видел никогда (последних 25 лет - это точно).
    Так что, хватит скулить.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 13:23 Алексей Вайс, Комментариев: 92, Новостей: 4 Пользователь offline
    И по таким дорогам мы никогда не ездили.
    А если у кого то что то с памятью,
    предлагаю открыть гугл карты и проехаться по проспекту (и не только). Память сразу и восстановится.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 13:31 Алексей Вайс, Комментариев: 92, Новостей: 4 Пользователь offline
    А вот, то что в городе с деревьями делают, я понять не могу.
    Это же наш город.
    Власть должна сказать своё слово, а не сопеть в тряпочку.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 15:08 Nastia, Комментариев: 425, Новостей: 2 Пользователь offline
    Не думаю что НГРЭС выдает разрешения на эл. отопление сверх мощностей, они не враги себе. Думаю все на грани, а вот то что потребление газа упало в городе на 30%, вот это действительно никто не мог предугадать.
    • 0

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    • Nastia 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Не думаю что НГРЭС выдает разрешения на эл. отопление сверх мощностей, они не враги себе. Думаю все на грани, а вот то что потребление газа упало в городе на 30%, вот это действительно никто не мог предугадать.
    • Виктор Артеменко 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю,
      А как бы поступил к примеру Рыбаков? Которой к слову тоже "с пол оборота заводиться", и не всегда корректен (это не замечание просто констатация ). Что то мне подсказывает - спросил бы Где та палатка? И подвез бы еще пару мешков. Все.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      А вот, то что в городе с деревьями делают, я понять не могу.
      Это же наш город.
      Власть должна сказать своё слово, а не сопеть в тряпочку.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      И по таким дорогам мы никогда не ездили.
      А если у кого то что то с памятью,
      предлагаю открыть гугл карты и проехаться по проспекту (и не только). Память сразу и восстановится.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.
      Власть об этом и говорила.
      И что? Ещё лет сто сопли жевать и не хера не делать?
      Считаю, что решения было принято правильно.
      О всех вопросах знали все и все согласились.
      Столько работы, которая была проведена, Никополь не видел никогда (последних 25 лет - это точно).
      Так что, хватит скулить.
    • Александр Рыбаков 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло...
      Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает...
      То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести .
      Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить...
      Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ...
      Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все...
      Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то...
      Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы....
      НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю......
      Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией.
      Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ.
      Это на МОЙ взгляд не правильно.
      Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......

      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.


      Согласен.
    • Максим 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Nastia
      Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.

      Особисто для Вас: починати було треба саме з рохунків напруги і струму, а також від здатності існуючої міської мережі витримати цей струм. Тепер зрозуміло?

      Перепрошую,Nastia, допустився помилки не"рохунків", а розрахунків, ще раз перепрошую.
    • Nastia 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.
    • Анатолій Сиротенко 23.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.
    • Максим 23.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Не бачу ніякого звязку між подіями в підготовці до опалювального сезону нашого міста і Камінського. Децентралізацію опаленя треба було робити, але не з такими недоліками, як її проводять взимку в Нікополі.

      Цілком згоден! Всі в Нікополі, крім МЕРА, знають з чого треба було починать перехід на електричне опалення. Але ж де ВІН, а де ми..........
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