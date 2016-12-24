Город Каменское (Днепродзержинск) остался без отопления

Правый берег Каменского остался без теплоснабжения. Чрезвычайное происшествие случилось около 16 часов 22 декабря в связи с отключением подачи газа на теплоэлектроцентраль, снабжающую теплом всю правобережную часть города. ТЭЦ перестала подавать теплоноситель населению, бюджетным учреждениям – школам, садикам, больницам.

Когда восстановится теплоснабжение не известно. Левый берег Каменского отапливается в прежнем режиме.

«Хорошие отношения строились годами, а разрушить их можно в одну секунду. Ни для кого не секрет, что у Каменского большие задолженности за газ, и процент проплат далеко не 100%. Раньше в результате договоренностей, удавалось удерживать ситуацию с отоплением под контролем. Но в связи с конфликтом депутата Андрея Иванченко с "Днепропетровскгазом", отношения были испорчены и это стало причиной отключения. Я сейчас нахожусь в "Днепропетровскгазе" и пытаюсь решить вопрос, а где находится Андрей Иванченко?», - прокомментировал ситуацию мэр Каменского Андрей Белоусов.

В городе сложилась ситуация, когда долги за газ накапливались годами и составляют на сегодняшний день несколько десятков миллионов долларов. Отопительный сезон в этом году стартовал после долгих переговоров городских властей и газопоставляющей компании. Газ Каменскому до сегодняшнего дня поставляли, несмотря на долги.

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