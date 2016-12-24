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Криминал / В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля (видео) (Вчера, 13:06)
(фото с интернета)
В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 3234 » Комментариев:13
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