В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля (видео)

Цитата: Анатолій Сиротенко

Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.

Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло...Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает...То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести .Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить...Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ...Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все...Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то...Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы....НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю......Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией.Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ.Это на МОЙ взгляд не правильно.Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......Согласен.