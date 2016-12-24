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Криминал / В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля (видео) (Вчера, 13:06)

 
 (фото с интернета)

В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля
 
 
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 3234 » Комментариев:13

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    • Hаписал: Вчера, 14:12 AG55, Комментариев: 296, Новостей: 0 Пользователь offline
    Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, не вечны князи — вечна грязь.

    Омар Хайям
    • +3

    Hаписал: Вчера, 16:56 Виктор Артеменко, Комментариев: 1611, Новостей: 4405 Пользователь offline
    Что такое "Прапорщик" - звание или должность? Нет. Прапорщик - состояние души.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +2

    Hаписал: Вчера, 17:27 Хотабыч, Комментариев: 4, Новостей: 0 Пользователь offline
    Такого в дурке нужно запереть,а не к власти подпускать.
    • +1

    Hаписал: Вчера, 18:13 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1423, Новостей: 0 Пользователь offline
    А все потому что после Майдана з года назад эту всю рыговскую нечисть не наказали. Они видят что все о них забыли, что внимание общественности переключилось на новую власть. Вот и занимаются беспределом как раньше. Любое зло должно быть вовремя наказано. А теперь вот придется народу во время третьей революции расчитаться и кучмистами и рыгами и барыгами всех уровней. Иначе толку и от третьей революции не будет.
    • +3

    Hаписал: Вчера, 18:16 Александр Рыбаков, Комментариев: 2146, Новостей: 70 Пользователь offline
    Цитата: Русскоязычный бандеровец
    Иначе толку и от третьей революции не будет.


    А когда от революций в 20 веке толк был ?!

    После революций только полюции бывают,....
    • 0

    Hаписал: Вчера, 18:28 555, Комментариев: 661, Новостей: 0 Пользователь offline
    будет и ему скоро "национализация"
    • +2

    Hаписал: Вчера, 19:43 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1423, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков


    А когда от революций в 20 веке толк был ?!

    В 20 веке не было, а в 21-м будет. Главное не повторять ошибок и не связываться с политиканами как три года назад.
    • +4

    Hаписал: Вчера, 20:01 Копчик С., Комментариев: 2874, Новостей: 41 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    А когда от революций в 20 веке толк был ?!

    В Грузии!
    Вспоминая историю Советской власти: как за мешок зерна могли и расстрелять, смотрю на нынешних потомков - депутатов! Такой бы расстрелял и не задумался,,, это племя комиссаров, но с одной идеей - БАБЛО!
    За два мешка угля, собранного на дороге, устроить скандал и ещё на человека наехать своим авто?! Такой никогда бездомным угля не даст, а ещё и сам отберёт! Стыдно! Но прав Виктор: замок как у графа, а мышление осталось прапорщика! ( Прошу прощения у нормальных людей в звании прапорщик)
    • +2

    Hаписал: Вчера, 20:14 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 849, Новостей: 1 Пользователь offline
    Лицемірство наяву, поки в палатках "оппо" агітують про те. як вони піклуються за пересічних, їх місцевий керівник і депутат даве громадянина своїм авто за це піклуваня за нуждених. Хочеться, щоб коса нарешті знайшла свій камінь, бо на правоохоронців надії немає. Чітайте реакцію на цей ганебний вчинок його колег депутатів і робіть висновки.
    • +1

    Hаписал: Вчера, 20:29 Александр Рыбаков, Комментариев: 2146, Новостей: 70 Пользователь offline
    Цитата: Анатолій Сиротенко
    Чітайте реакцію на цей ганебний вчинок його колег депутатів і робіть висновки.


    Анатолий Васильевич, мне искать, ваш комментарий, по поводу того , что вину устанавливает только суд ? Или что то уже по другому ?
    • -1

    Hаписал: Вчера, 22:55 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 849, Новостей: 1 Пользователь offline
    Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.
    • +3

    Hаписал: Сегодня, 12:27 Александр Рыбаков, Комментариев: 2146, Новостей: 70 Пользователь offline
    Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
    Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло...
    Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает...
    То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести .
    Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить...
    Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ...
    Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все...
    Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то...
    Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы....
    НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю......
    Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией.
    Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ.
    Это на МОЙ взгляд не правильно.
    Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......

    Цитата: Анатолій Сиротенко
    Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.


    Согласен.
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 14:00 Виктор Артеменко, Комментариев: 1611, Новостей: 4405 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
    Я никого не оправдываю,
    А как бы поступил к примеру Рыбаков? Которой к слову тоже "с пол оборота заводиться", и не всегда корректен (это не замечание просто констатация ). Что то мне подсказывает - спросил бы Где та палатка? И подвез бы еще пару мешков. Все.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +2

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    • Nastia 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Не думаю что НГРЭС выдает разрешения на эл. отопление сверх мощностей, они не враги себе. Думаю все на грани, а вот то что потребление газа упало в городе на 30%, вот это действительно никто не мог предугадать.
    • Виктор Артеменко 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю,
      А как бы поступил к примеру Рыбаков? Которой к слову тоже "с пол оборота заводиться", и не всегда корректен (это не замечание просто констатация ). Что то мне подсказывает - спросил бы Где та палатка? И подвез бы еще пару мешков. Все.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      А вот, то что в городе с деревьями делают, я понять не могу.
      Это же наш город.
      Власть должна сказать своё слово, а не сопеть в тряпочку.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      И по таким дорогам мы никогда не ездили.
      А если у кого то что то с памятью,
      предлагаю открыть гугл карты и проехаться по проспекту (и не только). Память сразу и восстановится.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.
      Власть об этом и говорила.
      И что? Ещё лет сто сопли жевать и не хера не делать?
      Считаю, что решения было принято правильно.
      О всех вопросах знали все и все согласились.
      Столько работы, которая была проведена, Никополь не видел никогда (последних 25 лет - это точно).
      Так что, хватит скулить.
    • Александр Рыбаков 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло...
      Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает...
      То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести .
      Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить...
      Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ...
      Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все...
      Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то...
      Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы....
      НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю......
      Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией.
      Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ.
      Это на МОЙ взгляд не правильно.
      Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......

      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.


      Согласен.
    • Максим 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Nastia
      Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.

      Особисто для Вас: починати було треба саме з рохунків напруги і струму, а також від здатності існуючої міської мережі витримати цей струм. Тепер зрозуміло?

      Перепрошую,Nastia, допустився помилки не"рохунків", а розрахунків, ще раз перепрошую.
    • Nastia 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Не всі знають, розкажіть будь ласка і нам. Дуже цікаво.
    • Анатолій Сиротенко 23.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.
    • Максим 23.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (10)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Не бачу ніякого звязку між подіями в підготовці до опалювального сезону нашого міста і Камінського. Децентралізацію опаленя треба було робити, але не з такими недоліками, як її проводять взимку в Нікополі.

      Цілком згоден! Всі в Нікополі, крім МЕРА, знають з чого треба було починать перехід на електричне опалення. Але ж де ВІН, а де ми..........
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