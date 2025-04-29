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Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини


Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: чотирьох сіл Межівської громади і трьох – Новопавлівської.

Добровільно виїхати з цих населених пунктів пропонували кілька місяців. Чимало мешканців зважилися. У більш безпечне місце вивезли майже 400 дітей. 

Ще 26 хлопців та дівчат досі залишалися. Їхні сім’ї до останнього сподівалися, що минеться. Дехто з них – переселенці, які вже пережили втрату дому і тільки почали будувати нове життя. Проте росіяни спрямовують на людей КАБи та дрони. Тому рішення було неминучим. 

Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними чи законними представниками. Аби скоординувати процес, зібрали обласну евакокомісію. Долучилися ДСНС, поліція, гуманітарні організації, медики, військові, очільники районів. 

З транспортуванням допомагатимуть благодійники. Щодо розселення – є варіанти. Люди самі обиратимуть, облаштуватися у нашій області чи в іншій. Вони отримають всі соцвиплати. 

Примусова евакуація триватиме місяць.

Сергій Лисак, Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації

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