Нікополь. Пруд після "прильотів": як його відновити та де взяти рибу?

Як пам’ятаєте, в невеликому пруду, там де була наша студія, раніше водилося чимало риби — Кої: карасі та карпові, прості бички і навіть три білі амури. Жаб не рахував.Після двох «прильотів» залишилися лише дві. Про бичків поки нічого не скажу. Жаби є.Якщо не зарибити прудик знову, його почнуть поглинати водорості.Вже помітно, як розростається нитчаста.Запускати декоративних рибок особливого бажання вже немає.Хотілося б завести просту нашу річкову рибу — карасиків, карпів тощо.Щоб, можливо, й з вудочкою іноді посидіти.Також не завадили б трохи раків — як природних санітарів.Прудик невеликий (див. відео), глибина ступінчаста: 60 см / 120 см / та 2 м.Нікопольці — може, порадите, де можна придбати трохи риби?Заїжджав у «Варус» — в акваріумі нічого підходящого не знайшов.Віктор Артеменко📞 050 708 5305Заздалегідь дякую всім!