❗️Враг меняет тактику: как РФ по-новому атакует Украину с воздуха

За более чем три года полномасштабной войны армия РФ неоднократно меняла тактику, адаптируясь к новым условиям. Если раньше удары беспилотниками были скорее хаотичными и распределялись по всей территории Украины, то теперь ситуация иная. Вместо сотен дронов, запущенных одновременно в разные регионы, враг сосредотачивает атаки на одном городе или даже отдельном районе.
Последние удары по Кропивницкому, Одессе и Купянску продемонстрировали эффективность этого метода. Масштабные пожары, разрушения, уничтожение инфраструктуры — всё это следствие того, что украинская ПВО просто не справляется с таким количеством воздушных целей, атакующих одновременно.
Что происходит и как можно этому противодействовать? Давайте разбираться.
➡️ Новая тактика ударов
До недавнего времени атаки БПЛА выглядели как разрозненные удары по всей территории страны. Дроны запускались на большие расстояния, часто меняли маршрут, а то и могли часами тупо кружить в небе, сбивая с толку системы ПВО. Если вы изучали схемы движения «шахедов», которые публиковались аналитиками после атак, то должны помнить эти абсолютно хаотичные линии движения.
Но метод оказался малоэффективным. ВСУ научились успешно перехватывать большинство дронов. Так что противник стал действовать иначе.
Теперь группы БПЛА — десятки и десятки аппаратов — концентрируются над одной целью и атакуют её «роем» одновременно. Такой массированный удар перегружает ПВО и увеличивает вероятность прилётов. Дроны летят либо на предельно низкой высоте, либо наоборот — в 2-3 километрах, при этом резко меняя высоту и пикируя, что усложняет перехват.
В Купянске, помимо дронов, враг использовал тактику комбинированных ударов, атакуя город КАБами. За сутки только по центру (!) ударила 31 (!!) такая бомба. Изменение подхода объясняется тем, что предыдущие атаки уже не приносили ожидаемых результатов. А сейчас эффект, к сожалению, налицо.
Перегрузка систем ПВО приводит к тому, что даже при высокой эффективности работы часть дронов неизбежно достигают целей. Удары по жилым кварталам создают резонансный эффект, усиливая страх, панику и стресс среди населения. Наконец, такой метод позволяет прицельно уничтожать критически важную инфраструктуру. В общем, приятного мало.
➡️ Как противостоять новой угрозе?
Украине необходимо срочно адаптировать систему обороны к обновлённым реалиям. Простого увеличения количества установок ПВО недостаточно, ведь даже самые современные комплексы не справляются с целым валом одновременных целей.
Важную роль могут сыграть мобильные группы ПВО, оснащенные зенитными орудиями, пулемётами, ПЗРК и станциями РЭБ. Быстро меняя позиции, такие подразделения способны эффективнее отражать атаки вражеских беспилотников на низкой высоте.
Кроме того, необходимо расширять использование дронов-перехватчиков, которые смогут уничтожать вражеские БПЛА ещё в воздухе. Развитие средств РЭБ также играет ключевую роль: глушение сигналов управления дронами или их переориентация способно значительно снизить эффективность атак.
Ещё один важный аспект — усовершенствование системы оповещения. Чем быстрее обнаружены запуски дронов и спрогнозированы их маршруты, тем выше вероятность их успешного перехвата. Для этого необходимо расширять сеть радаров, способных фиксировать цели на малых высотах, привлекать ИИ, а также совершенствовать координацию между подразделениями ПВО.
Но, конечно, самой лучшей защитой от атак является их отсутствие. А для этого нужен мир или хотя бы прекращение огня. Именно в этом направлении прежде всего стоит работать политикам.
➡️ Подытожим. РФ продолжает адаптировать стратегию, используя тактические нововведения, направленные на прорыв нашей обороны. Концентрированные удары по конкретным городам и локациям наносят существенный ущерб и создают значительные вызовы для отечественных сил ПВО. Чем быстрее Украина сможет адаптироваться к изменяющимся условиям, тем сложнее будет врагу достигать своих целей.
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