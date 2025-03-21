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Нікополь: Інформація станом на ранок 21 березня 2025р:

Шановні нікопольці! Вчора ввечері та сьогодні від ранку ворог двічі обстрілював місто зі ствольної артилерії. На жаль, внаслідок обстрілу дістав осколкових поранень 23-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

Пошкоджено 1 багатоповерховий житловий будинок, будівлю, що не експлуатується, лінії електропередач. Інформація уточнюється. 

Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради:
0 800 504 105 цілодобово 
068 495 25 84 цілодобово
0566 69 60 61 з 7:00 до 19:00 

Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Комунальні підприємства виконують свої функції. 

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, загроза обстрілів в нас зберігається. 

Нехай останній робочий день тижня пройде тихо, а всі справи успішно вирішуються. 

🇺🇦 Тримаймось, ми разом! Все буде Україна!

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