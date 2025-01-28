Увага! Збір коштів на блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 225 S"

рації,

тепловізори,

телефони,

планшети,

дрони

та іншу важливу електроніку.

Наші захисники на фронті дуже потребують сучасного пристрою, який дозволяє підтримувати в робочому стані:— це блок швидкої зарядки, створений для забезпечення тривалого автономного живлення у складних умовах.: 29 520 грн: 29 520 грнПумбБанк (Оксана Зеленяк)(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)Банк Кредит Дніпро📢 Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналіПісля завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі пристрою нашим воїнам.Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор АртеменкоРазом ми сила!