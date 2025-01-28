ВСІ НОВИНИ:

Увага! Збір коштів на блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 225 S"


Наші захисники на фронті дуже потребують сучасного пристрою, який дозволяє підтримувати в робочому стані:
  • рації,
  • тепловізори,
  • телефони,
  • планшети,
  • дрони
    та іншу важливу електроніку.
💡 Bandera Power 225 S — це блок швидкої зарядки, створений для забезпечення тривалого автономного живлення у складних умовах.



Допоможемо Нікопольцям на передовій!

📌 Деталі про пристрій і місце покупки:
https://www.pa.ua/bandera-power-225-s/

💰 Вартість для ЗСУ: 29 520 грн

🎯 Ціль збору: 29 520 грн

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931 

📢 Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!».

Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі пристрою нашим воїнам.

Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор Артеменко

Репост — це теж внесок!
Разом ми сила!
Все буде Україна! 🇺🇦

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

1 комментарий

Виктор Артеменко 28 января 2025 18:47
За підсумками збору коштів на блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 225 S"

Сумма збору: - 29 520 грн.
На зараз зібрано: - 200 грн.
Залишилось зібрати: - 29 320 грн.

💳 Карти для збору :

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)

4314 1402 0935 9592

(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)

Банк Кредит Дніпро

4211 1307 0036 8931

Репост — це теж внесок!

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/34673?single
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
  • 0
Жалоба

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.