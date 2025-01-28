Увага! Збір коштів на блок багатоканальної швидкої зарядки "Bandera Power 225 S"

Наші захисники на фронті дуже потребують сучасного пристрою, який дозволяє підтримувати в робочому стані:
- рації,
- тепловізори,
- телефони,
- планшети,
- дрони
та іншу важливу електроніку.
Допоможемо Нікопольцям на передовій!
📌 Деталі про пристрій і місце покупки:
https://www.pa.ua/bandera-power-225-s/
💰 Вартість для ЗСУ: 29 520 грн
🎯 Ціль збору: 29 520 грн
💳 Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
📢 Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!».
Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі пристрою нашим воїнам.
Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор Артеменко
Репост — це теж внесок!
Разом ми сила!
Все буде Україна! 🇺🇦
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