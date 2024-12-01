Стефанішина прокоментувала заяви про зниження мобілізаційного віку

Зниження мобілізаційного віку в Україні "не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого", заявила віцепремʼєрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Це не позиція — це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше", — відповіла чиновниця на питання журналістки Суспільного.
Як повідомляла раніше Стефанішина, на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу обговорювали вік мобілізованих. За її словами, в України "є дуже очевидна відповідь".
"Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні тренування, ні оснащення”, — сказала тоді Стефанішина.
Раніше Зеленський в ефірі телемарафону в інтерв'ю, яке вийшло 18 жовтня, наголошував, що в української влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років. Міжнародні партнери хотіли б зниження мобілізаційного віку, але в Україні не бачать причин для таких змін і вважають їх наразі небезпечними.
Раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що представники Демократичної та Республіканської партій США тиснуть на президента Володимира Зеленського в питанні мобілізації військовозобов'язаних з 18 років.
Це прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, мобілізація в Україні триває чітко відповідно до закону, який ухвалила Верховна рада. Київ інколи обговорює мобілізацію з партнерами, бо ті хочуть зрозуміти, чому в Україні не мобілізують чоловіків 18-25 років.
Що відомо про закон про мобілізацію
26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".
До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.
11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.
18 травня з набуттям чинності оновленого законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Із 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.
26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.
Джерело: https://suspilne.media/