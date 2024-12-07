Увага! Збір на комплекти грілок TakeHOT для тіла, ніг та рук НАШИМ захисникам! Холод, як завжди, прийде несподівано, але неминуче

Холод, як завжди, прийде несподівано, але неминуче.
Грілки одноразові, тримають тепло, як заявляє виробник, до 10 годин, тому вважаємо, що кожному воїну необхідно, як мінімум, по 10 комплектів. Далі грілка може бути утилізована як звичайне сміття.
Плануємо зібрати кошти щоб обігріти, для початку, 40 наших військових. Тобто придбати укомплектувати та відправити 400 пар для рук, так само для ніг, та 400 шт. для тіла.
Закуповувати плануємо тут: https://grelka.com.ua/khimichni-hrilky/
А точніше:
- Грілка для ног TakeHot 400 пар. = 12 760,00 грн.
- Грілки для рук TakeHOT 400 пар. = 11 960,00 грн.
- Грилка для тіла TakeHOT 400 шт. = 9 560,00 грн.
(Відправлення за наш рахунок)
Разом сума збору: = 34 280 грн.
Карти для збору:
💳 ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(є у реєстрі волонтерів податкової для юросіб)
💳 АБанк (Віктор Артеменко)
4323 3450 1483 2597
Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися у Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!». По завершенні збору — фото- та відеозвіти з передачі наборів грілок нашим захисникам.
Репост теж допомога!
Разом до перемоги! 🇺🇦
Все буде Україна!
PS. Виникало питання закупівлі грілок компанії «Мамо», але поспілкувавшись з військовими та волонтерами, порівнявши всі за і проти вирішили все ж таки закупити перевірену нами продукцію «TakeHOT».
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