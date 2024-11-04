Багатодітним батькам можуть скасувати відстрочку від мобілізації: у яких випадках це станеться

В Україні багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Проте це право не діє автоматично — батько повинен підтвердити участь у вихованні та фінансовому утриманні дітей, повідомляють у Полтавському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Кому надають відстрочку?
Згідно з чинним законодавством, батьки можуть скористатися відстрочкою лише за умови, що вони не лише є офіційними опікунами, а й реально утримують дітей. Якщо чоловік не проживає з родиною або ухиляється від сплати аліментів, таке право скасовується.
Коли можуть позбавити відстрочки:
1. Заборгованість по аліментах. Якщо борг перевищує три місяці, батько втрачає право на відстрочку.
2. Відсутність проживання з дітьми та несплата аліментів. У разі відсутності фінансової підтримки з боку батька, його звільнення від мобілізації не буде діяти.
3. Інші особи здійснюють фінансову підтримку. Якщо утримання дітей бере на себе хтось інший, батько втрачає можливість отримати відстрочку.
Соціальна гарантія для відповідальних батьків
Відстрочка надається як соціальний захист для тих родин, де батько активно бере участь у житті дітей і є їхнім основним годувальником. Держава прагне підтримувати такі сім'ї, але якщо батько ухиляється від своїх обов’язків, він підлягає мобілізації, навіть за наявності неповнолітніх дітей.
Джерело: https://www.5692.com.ua