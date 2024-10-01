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Шановні нікопольці! Як і обіцяли, ми плануємо провести опитування серед жителів нашого міста у форматі відео


Шановні нікопольці! Як і обіцяли, ми плануємо провести опитування серед жителів нашого міста у форматі відео.

Цей матеріал буде опубліковано на всіх наших ресурсах.

Пропонуйте свої теми для обговорення!

Дякуємо!

Приклад: http://city-nikopol.com.ua/10022-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-proveli-opituvannja-sered-meshkancv-msta-schodo-takih-pitan.html

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