Шановні нікопольці! Як і обіцяли, ми плануємо провести опитування серед жителів нашого міста у форматі відео
Шановні нікопольці! Як і обіцяли, ми плануємо провести опитування серед жителів нашого міста у форматі відео.
Цей матеріал буде опубліковано на всіх наших ресурсах.
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Дякуємо!
Приклад: http://city-nikopol.com.ua/10022-dobrogo-vechora-mi-z-nkopolja-proveli-opituvannja-sered-meshkancv-msta-schodo-takih-pitan.html
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