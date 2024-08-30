ВСІ НОВИНИ:

Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним"


Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним".




Приєднуємося

4323 4070 0461 2932 
карта фонду, А-Банк

Рахунок
UA233077700000026002711190524

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.