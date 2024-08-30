Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним"
Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним".
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4323 4070 0461 2932
карта фонду, А-Банк
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