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Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним".Приєднуємося4323 4070 0461 2932карта фонду, А-БанкРахунокUA233077700000026002711190524

Люди які прагнуть миру, та наближають перемогу - Благодійний Фонд "Допомога Нужденним"

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