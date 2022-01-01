ВСІ НОВИНИ:

Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим


Оговорка: Не Марьяка, а Марьянское



Ссылка на сбор о котором говорю:
https://t.me/nikopoldpua/27897

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592 

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4211 1305 0081 6444 

Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)

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