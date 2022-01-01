Никополь. Традиционно в субботу: - Просто поговорим

Оговорка: Не Марьяка, а МарьянскоеСсылка на сбор о котором говорю:Карти для збору:4314 1402 0935 9592ПумбБанк (Оксана Зеленяк)(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)4211 1305 0081 6444Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)