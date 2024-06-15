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- Благодарочка прилетела, и не только. Мнение о городе


Помните год назад мы собирали на авто начпроду батальона ЗСУ Александру Максимовичу. 
- Благодарочка прилетела, и не только. Мнение о городе  



https://t.me/nikopoldpua/26794

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