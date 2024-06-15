- Благодарочка прилетела, и не только. Мнение о городе



Помните год назад мы собирали на авто начпроду батальона ЗСУ Александру Максимовичу.

- Благодарочка прилетела, и не только. Мнение о городе







https://t.me/nikopoldpua/26794

Помните год назад мы собирали на авто начпроду батальона ЗСУ Александру Максимовичу.- Благодарочка прилетела, и не только. Мнение о городе

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую