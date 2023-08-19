Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Ссылки как и обещал:
“Полное видео наших в плену”https://t.me/nikopoldpua/16937
Подробнее о Сборе средств на автомобиль нашим Никопольчанам на фронтhttps://t.me/nikopoldpua/16754
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