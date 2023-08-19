Традиционно в субботу: - Просто поговорим

Традиционно в субботу: - Просто поговоримСсылки как и обещал:“Полное видео наших в плену”Подробнее о Сборе средств на автомобиль нашим Никопольчанам на фронт✔️ Підписатися на ТГ канал:🇺🇦Доброго вечора, ми з Нікополя ! | Nikopol ! Ukraine !!! 🇺🇦