Внимание! СБОР средств на автомобиль нашим Никопольчанам на фронт. Сумма: 70 000 грн., уже с учетом ремонта (видео)

Хотим внести свой вклад в победу Украины!
Соберем средства, приобретем, отремонтируем и вручим нашему Никопольчанину, Александру Максимовичу начпроду батальона ЗСУ вот этот автомобиль для доставки на передок - хлеба, дров и БК.
Предполагаемая сумма сбора: 70 000 грн., уже с учетом ремонта
Сам автомобиль: = 1 300 у.е. примерно 48 500 грн. Остальное на необходимый ремонт
Сейчас авто на уверенном ходу, но не для фронта
Карты для сбора:
5355 0821 0976 2623
УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)
5168 7573 9863 9973
ПриватБанк (Оксана Зеленяк)
Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»
https://t.me/nikopoldpua
Все будет Украина!!!