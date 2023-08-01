Внимание! СБОР средств на автомобиль нашим Никопольчанам на фронт. Сумма: 70 000 грн., уже с учетом ремонта (видео)

Все будет Украина!!!

Хотим внести свой вклад в победу Украины!Соберем средства, приобретем, отремонтируем и вручим нашему Никопольчанину, Александру Максимовичу начпроду батальона ЗСУ вот этот автомобиль для доставки на передок - хлеба, дров и БК.Предполагаемая сумма сбора:, уже с учетом ремонтаСам автомобиль: = 1 300 у.е. примерно 48 500 грн. Остальное на необходимый ремонтСейчас авто на уверенном ходу, но не для фронтаКарты для сбора:5355 0821 0976 2623УкрГазБанк (Виктор Артеменко)(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)5168 7573 9863 9973ПриватБанк (Оксана Зеленяк)Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале