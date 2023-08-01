ВСІ НОВИНИ:

Внимание! СБОР средств на автомобиль нашим Никопольчанам на фронт. Сумма: 70 000 грн., уже с учетом ремонта (видео)

Хотим внести свой вклад в победу Украины!
Соберем средства, приобретем, отремонтируем и вручим нашему Никопольчанину, Александру Максимовичу начпроду батальона ЗСУ вот этот автомобиль для доставки на передок - хлеба, дров и БК. 


Предполагаемая сумма сбора: 70 000 грн., уже с учетом ремонта

Сам автомобиль: = 1 300 у.е. примерно 48 500 грн. Остальное на необходимый ремонт
Сейчас авто на уверенном ходу, но не для фронта



Карты для сбора: 

5355 0821 0976 2623

УкрГазБанк (Виктор Артеменко)
(для юрлиц - есть в реестре волонтеров в налоговой)

5168 7573 9863 9973

ПриватБанк (Оксана Зеленяк)

Отчет о движении сбора – каждый день на ТГ канале «Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!!!»
https://t.me/nikopoldpua

Все будет Украина!!!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.