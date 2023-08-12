Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Традиционно в субботу: - Просто поговорим
Ссылки как и обещал:
“Мухи та бджоли” https://t.me/nikopoldpua/16632
Уверен, таких следователей быть в Украине не может! https://youtu.be/_9TSe9SZH9M
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