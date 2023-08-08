Уверен, таких следователей быть в Украине не может! (ч.1)

Как и обещал, продолжаем серию «Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера?»
Сегодня только про «Обыск», но есть нюансы:
- сам обыск сплошное нарушение
- почему не дали сделать звонок адвокату и добавить понятых?
- как на самом деле прибыли «понятые» (16:10)
- на чем прибыли исполняющие (16:40)
Внимание волонтерам!!! Если, у кого отжали этот пикап, свяжитесь со мной. Конфиденциальность гарантирую. Думаю, правильно было бы направить его по назначению. Очень надеюсь
Далее будет: - арест и чья подпись на моем инсульте - чьи ушки торчат за заказом - в чем подозревали когда проводили обыск у исполняющего, что это вообще за персонаж - кого и за что теперь благодарить местным полицейским и много ..., но все по пунктам. Скоро!
Виктор Артеменко