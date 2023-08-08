Уверен, таких следователей быть в Украине не может! (ч.1)

Внимание волонтерам!!!

Далее будет

Виктор Артеменко

Как и обещал, продолжаем серию «Кто заказчик Шабаша у журналиста и волонтера?»Сегодня только про «Обыск», но есть нюансы:- сам обыск сплошное нарушение- почему не дали сделать звонок адвокату и добавить понятых?- как на самом деле прибыли «понятые» (16:10)- на чем прибыли исполняющие (16:40)Если, у кого отжали этот пикап, свяжитесь со мной. Конфиденциальность гарантирую. Думаю, правильно было бы направить его по назначению. Очень надеюсь: - арест и чья подпись на моем инсульте - чьи ушки торчат за заказом - в чем подозревали когда проводили обыск у исполняющего, что это вообще за персонаж - кого и за что теперь благодарить местным полицейским и много ..., но все по пунктам. Скоро!