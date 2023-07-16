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Хлопці з нашого подвір'я! Бережіть себе, та повертайтесь додому з Перемогою!

Хлопці з нашого подвір'я! Бережіть себе, та повертайтесь додому з Перемогою!

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