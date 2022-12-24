По обстановке в Энергодаре

Участились случаи бегства мобиков с фронтовой и прифронтовой линии огня. На АЭС завезли маленькую группу бородачей, которые контролируют пушечное мясо в виде новой ротации из мобиков. Думали будет всё легко, но оказалось ЗСУ что отрабатывает точечно и быстро, смутило видать, не в интернете сидеть и писать "приеду в Украину и наведу порядок"Так же, как и писалось ранее, увеличился досмотр на улицах, досмотр на КПП во въездах в город. Мусорята колоборационного режима лютуют, показывают свою дряхлую мощу и даже не знают, что 10 месяцев мирные жители пожили их и переживутЭнергодарские морги как и скрытые их, пополняются из разных фронтовых линий. Везут откуда угодно. МСЧ кишит противником рф как в лежачем так и в стоячем положении. Произошла смена врачей, тех кого вы видали ранее - больше нет. Их заменили тупорогими врачами рф, которые штопают своих братков бесплатно, а наши врачи украинские, наотрез отказывались это делать и посылали в ближайшие населённые пункты, так же врачи рф автоматически становятся нашей целью.Судя по переговорам, которые длятся уже третий день в маскве, можем понять её беспонтовость и провал, так как уважаемый Гросси прогнозировал решение по деокупации в этом месяце, да, ещё не всё потеряно, целая неделя осталась. Но, даже если и сыграет роль МАГАТЭ - из АЭС уйдёт часть как и из города, а это как максимум остаётся одна петля вокруг шеи для мирного населенияПо деокупации Энергодара такая же беда, он будет освобождён только военным путём, никаких политических решений умных не будет. Ранее, оттолкнувшись от новостей из фронта, можно было понять за новый год, но к сожалению, ситуация в Бахмуте начала шататься + погодные условия играют свою существенную роль. На данный момент, ситуация в Бахмуте стабилизирована, но погода всё ещё хромает. Ситуация меняется каждый час на линии фронта. Но не нужно падать духом, игрушки нам привезли, есть чем работать на берегу Энергодара в ближайшее время как и по остальным направлениям, и не нужно говорить что ЗСУ не работает ВООБЩЕ. Никто за забыл про Энергодар и не забудет. Точных прогнозов никто давать не будет, все ошибаются, так как ситуация может развернуться разными сторонами, скажу одно... Наблюдаем за погодными условиямиК ночной ситуации, было произведено 4 обстрела нашей береговой линии. К часу ночи потушили одну огневую, но через 20 минут вылезла другая. Что с ней, понятия не имею. Так же, что с точкой РСЗО которая были к 11 часам ночи - тоже понятия не имею