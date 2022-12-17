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Каждую ночь идут обстрелы Никополя, нет места куда не прилетели снаряды — Евгений Евтушенко


Каждую ночь идут обстрелы Никополя, нет места куда не прилетели снаряды — Евгений Евтушенко

Видео на канале "Доброго вечора, ми з Нікополя!"

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