Каждую ночь идут обстрелы Никополя, нет места куда не прилетели снаряды — Евгений Евтушенко



Каждую ночь идут обстрелы Никополя, нет места куда не прилетели снаряды — Евгений Евтушенко



Видео на канале Каждую ночь идут обстрелы Никополя, нет места куда не прилетели снаряды — Евгений ЕвтушенкоВидео на канале "Доброго вечора, ми з Нікополя!"

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