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Привітати не означає приїхати. Взагалі хтось його в місті бачив, Дениса Германа. Нардепа, Слугу Народу?

Вчора натрапив на публікацію де Нардеп Денис Герман на Святого Миколая діточок вітає. Перша думка: - "Молодець, приїхав, не побоявся обстрілів міста. А я на нього..."

Адже ні. По фото бачимо, що через помічницю привітав. Справи розумієте у ВР, за антинародні закони та постанови кнопку тиснути треба. Нехай помічниця привітає, вона ж дівчина, значить сильна. А самому страшнувато приїхати, там же може і прилетіти.

Просто уявляю скільки б пафосних фото було якби зважився. Ну, а навіщо? Знає, що більше не пройде. Краще "Косити" поки що гаряче


PS: Хто не зрозумів про кого мова. Оце він Денис Герман, нардеп нашого округу

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