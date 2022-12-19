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Шановні Українці на тимчасово окупованих територіях, будьте обережні з ботами, довіряйте лише офіційним каналам чи особистим зв'язкам


Зараз дуже багато телеграм каналів і не лише, під патріотичними закликами пропонують Українцям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, передавати інформацію про знаходження ворожої техніки та скупчення живої сили через боти.

Чим патріотичніший заклик тим більший, не тільки в мене особисто, викликає сумнів. Цілком реально, що бот збирає інформацію саме про Вас, тому і переповнені підвали на тимчасово окупованих територіях (у кращому випадку). Довіряйте лише офіційним каналам чи особистим зв'язкам.

PS. Адмінам груп та каналів – не поширюйте не перевірених ботів.

Максимальний репост.
Дякую за розуміння!
Бережіть себе!
Все буде Україна!
Джерело: 


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