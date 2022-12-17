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Представляємо вам новий Телеграм канал: "Ласкаво просимо в Україну | Welcome to Ukraine"


Представляємо вам новий Телеграм канал: "Ласкаво просимо в Україну | Welcome to  Ukraine" 

https://t.me/Welcome_to_the_Ukraine

де буде ще менше коректності та толерантності до Орків як у матеріалах, так і в коментарях. 
Приєднуйтесь, Ласкаво просимо всіх крім Орків!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

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