Представляємо вам новий Телеграм канал: "Ласкаво просимо в Україну | Welcome to Ukraine"
Представляємо вам новий Телеграм канал: "Ласкаво просимо в Україну | Welcome to Ukraine" https://t.me/Welcome_to_the_Ukraine
де буде ще менше коректності та толерантності до Орків як у матеріалах, так і в коментарях. Приєднуйтесь, Ласкаво просимо всіх крім Орків!
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