Для роботи по ворожих ПММ (ГСМ) потрібен рідний приціл на гвинтівку Мосіна

Збір на приціл зачинено! Потрібна сума зібрана, навіть трохи більше (гроші підуть на сошки).
Всім дякую!
Гвинтівка була у "відрядженні", а зараз повернулася на "ротацію" та "апгрейд".
Ствол довжиною 73 см. БЗ патроном 7,62х54 чудово впорається із завданням знищення ворожого ПММ з відстані +- 800 метрів, але сучасні і не дуже, прицілі навіть типу ПСО, ПОСП, як показує практика, – не триматися.
Потрібен оригінальний ПУ 3,5. Для поставленого завдання цілком достатньо.
На OLX знайшли такі два (виберемо з них один: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pritsely-opticheskie-pu-po-1p6-10p8-IDQ4kIM.html
) = 8 500 грн. + Потрібне оригінальне кріплення (планка вівера - не варіант). Поки що шукаємо, але в нормальному стані, дешевше 5000 грн. не бачили.
Якщо хтось має бажання та можливість допомогти, можна просто придбати на OLX за посиланням, або перерахувати будь-яку суму на картку: 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк
Багато хто знає, як ми ставимося до подібних зборів - тільки коли точно знаємо куди - навіщо і кому.Збір на приціл зачинено! Потрібна сума зібрана, навіть трохи більше (гроші підуть на сошки).
Всім дякую!
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