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Для роботи по ворожих ПММ (ГСМ) потрібен рідний приціл на гвинтівку Мосіна



Збір на приціл зачинено! Потрібна сума зібрана, навіть трохи більше (гроші підуть на сошки).
Всім дякую!

Гвинтівка була у "відрядженні", а зараз повернулася на "ротацію" та "апгрейд".
Ствол довжиною 73 см. БЗ патроном 7,62х54 чудово впорається із завданням знищення ворожого ПММ з відстані +- 800 метрів, але сучасні і не дуже, прицілі навіть типу ПСО, ПОСП, як показує практика, – не триматися. 
Потрібен оригінальний ПУ 3,5. Для поставленого завдання цілком достатньо.
На OLX знайшли такі два (виберемо з них один: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pritsely-opticheskie-pu-po-1p6-10p8-IDQ4kIM.html ) = 8 500 грн. + Потрібне оригінальне кріплення (планка вівера - не варіант). Поки що шукаємо, але в нормальному стані, дешевше 5000 грн. не бачили.

Якщо хтось має бажання та можливість допомогти, можна просто придбати на OLX за посиланням, або перерахувати будь-яку суму на картку: 5355 0820 1531 9930 УкрГазБанк 

Багато хто знає, як ми ставимося до подібних зборів - тільки коли точно знаємо куди - навіщо і кому.

Збір на приціл зачинено! Потрібна сума зібрана, навіть трохи більше (гроші підуть на сошки).
Всім дякую!

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1 комментарий

Виктор Артеменко 16 декабря 2022 09:16
Збір на приціл зачинено! Потрібна сума зібрана, навіть трохи більше (гроші підуть на сошки).
Всім дякую!
https://t.me/nikopoldpua/9361
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С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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