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До уваги місцевих мешканців: щодо заборони знімати на фото та відео

    На теперішній час спостерігається тенденція щодо сталих успіхів Збройних Сил України на окремих напрямках ведення бойових дій. Щоденно бійці Збройних Сил України в складних умовах надають адекватну відсіч російським окупантам. Ми бачимо, як поступово, крок за кроком звільняються населені пункти Херсонщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя ціною непоправних втрат з боку українців. Разом з тим, російські війська завдають опору, здійснюють артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів і об’єктів цивільної інфраструктури Нікополя, Марганця, населених пунктів Нікопольського та Томаківського районів Дніпропетровської області. 

    З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну траплялись непоодинокі випадки коли деякі «блогери», «тіктокери» або пересічні громадяни вирішували провести відеозйомку місць прильотів ракетних або артилерійських ударів. Хотілося б вірити, що це відбувалось виключно з метою інформування громадськості щодо злочинів рф в Україні, але ж, вказані відео та фотоматеріали допомагають окупантам скорегувати вогонь та наносити більш точні удари. Проведення фото- та відеозйомки в Україні з моменту введення воєнного стану 24 лютого 2022 року ускладнилося. Багато професіоналів і любителів фотографії та відео протягом останніх семи місяців зіткнулися з проблемами, коли на проведення зйомки або потрібен дозвіл, або взагалі діє заборона знімати на тих локаціях, які вони обрали для своїх зйомок.

В Україні діє низка нормативно-правових документів, які встановлюють певні обмеження.

Наприклад, деякі обмеження діють і в мирний час, оскільки передбачені Законом України «Про державну таємницю».
Зокрема, статтею 8 цього Закону визначено перелік відомостей у сфері оборони, що належать до військової таємниці. Цей перелік передбачає значний обсяг інформації, об'єктів і відомостей, що становлять державну таємницю (відомості про озброєння, дислокацію, пересування, результати діяльності) Збройних Сил України та інших військових формувань. Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну таємницю», з метою охорони державної таємниці вводяться обмеження оприлюднення, передавання іншій державі або розповсюдження іншим шляхом секретної інформації. Тому навіть у мирний час встановлено обмеження фото- та відеофіксації військових об'єктів і діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
  • Які військові об'єкти та формування заборонено фотографувати та фіксувати на відео, згідно зі ст. 8 Закону України «Про державну таємницю»:
  • підготовка та проведення військових операцій;
  • стратегічне та мобілізаційне розгортання військ;
  • найважливіші показники, що характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову та мобілізаційну готовність, бойову й іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сила України;
  • дислокація, характеристики пунктів управління Збройних Сил України;
  • геодезичні, гравіметричні, картографічні та гідрометеорологічні дані, що мають значення для оборони країни;
  • системи озброєння;
  • показники розвитку Збройних Сил України та їх можливостей;
  • склад, завдання і матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України;
  • особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали на конфіденційній основі із Силами спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • методи та результати ведення руху опору, оперативний резерв і мережа осередків руху опору.
У роз'ясненнях Центру протидії дезінформації при РНБО України та Міністерства оборони України зазначено, що не можна публікувати/показувати: ракети, що летять (або куди вони потрапили); назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи; переміщення українських військових, військові об'єкти; роботу протиповітряної оборони; місце обстрілу або влучання снаряда; адреси, візуальну прив'язку або координати боїв; номери автомобілів, бронетехніки; потерпілих або загиблих (крім офіційних даних). 

Крім того, за вчинення подібних дій передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану»).

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