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Никополь: О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только


Обращение к участникам Telegram канала  "Доброго вечора, ми з Нікополя!"

А так же - О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только



Telegram канал о котором идет речь: 
https://t.me/nikopoldpua

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