Никополь: О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только
Обращение к участникам Telegram канала "Доброго вечора, ми з Нікополя!"
А так же - О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только
Telegram канал о котором идет речь: https://t.me/nikopoldpua
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