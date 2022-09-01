Никополь: О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только



Обращение к участникам Telegram канала "Доброго вечора, ми з Нікополя!"



А так же - О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не только







Telegram канал о котором идет речь:

https://t.me/nikopoldpua Обращение к участникам Telegram канала "Доброго вечора, ми з Нікополя!"А так же - О патрулях, о коммунальщиках, о проблемах города и не толькоTelegram канал о котором идет речь:

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую