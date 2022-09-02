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місто Нікополь : Ми з вамиживемо багато років на ядерній бомбі, а хто і все життя


Ми з вами, мешканці сусідніх міст, сел живемо багато років на ядерній бомбі, а хто і все життя. А зараз загроза її вибуху зростає з кожним днем 😢

Джерело: Доброго вечора, ми з Нікополя!

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