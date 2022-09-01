Уважаемые читатели! Мы не успеваем загружать оперативные новости на FB и др, в связи с чем прошу временно перейти на наш канал "Доброго вечора, ми з Нікополя!" в Telegram





Уважаемые читатели! Мы не успеваем загружать оперативные новости на FB и др, в связи с чем прошу временно перейти на наш канал "Доброго вечора, ми з Нікополя!" в Telegram:

https://t.me/nikopoldpua

Уважаемые читатели! Мы не успеваем загружать оперативные новости на FB и др, в связи с чем прошу временно перейти на наш канал "Доброго вечора, ми з Нікополя!" в Telegram:

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