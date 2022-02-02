Gennady Korban: Верховному Главнокомандующему!

Вынужден обратиться к Вам лично. Вы ежедневно и самоотверженно боретесь с европейской бюрократией для обеспечения ВСУ и нашего государства необходимым вооружением и финансовой помощью, однако я обязан поставить вас в известность, что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные Вами задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
1. 24 июня 2022 года Кабинет Министров принял постановление # 723 которым вернул все закупки в систему прозорро. А это означает что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
2. 20 апреля 2022 года Ассоциация городов Украины подала в Кабинет Министров Украины проекты внесения изменений в постановления правительства #169 от28.02.2022, #176 от 2.02.2022, #195 от4.03.2022 предусматривающие возможность осуществления закупок грузовиков и других товаров для нужд ВСУ за деньги местных бюджетов. Инициатива была поддержана министром обороны Резниковым и предварительно одобренна министром финансов Украины. Однако реакция премьера была прямо противоположной без указания каких либо причин .
Владимир Александрович, с момента вторжения 24 февраля Военная администрация и Штаб обороны Днепра и Кривого Рога мобилизовали и объединили все материальные , административные, волонтерские и человеческие ресурсы для оказания помощи ВСУ, НГУ, ТРО и отражения российской агрессии.
Коротко докладываю:
1. Строительство блок-постов, рвов, рубежей и фортификаций - более 500000 метров куб, более 10000 блоков и железо-бетонных конструкций.
2. Приобретение легкового , грузового и медицинского транспорта для ВСУ, НГУ, ТРО более 870 единиц. Плюс ремонты и топливо.
3. Перевозка личного состава и военной техники для ВСУ общим пробегом более 470000 км и тоннажем более 20000 тонн.
4. Строительство и обустройство ВОПов и РОПов в количестве более сотни.
5. Приобретение и передача мониторов, планшетов, раций, ретрансляторов и другого оборудования в кол-ве более 10000 единиц.
6. Приобретение и передача коптеров и бпла для ВСУ более 400 единиц.
7. Приобретение и передача ВСУ товаров первой необходимости : от сапёрных лопат и формы, до лесоматериалов и бутилированной воды на сумму более чем 350 миллионов гривен.
8. Приобретение и передача средств защиты: - каски и бронежилеты , тактические аптечки и средства хим.защиты более 10000 комплектов.
9. Обеспечение медицинской логистикой и медикаментами для более чем 24000 наших защитников.
10. Эвакуация, приём, выдача соц.помощи, обеспечение и размещение более чем 300 тыс беженцев из разных регионов Украины.
Это далеко неполный список мероприятий осуществляемых ежедневно за средства местного бюджета ВЦА, города Днепр, города Кривой Рог и других громад области.
Уважаемый Верховный Главнокомандующий, я не берусь давать оценку действиям Кабинета Министров, но хочу подчеркнуть что подобная реакция не соответствует законам военного времени, демонстрирует совершенное не понимание обстановки и не отвечает военному положению в котором находится Украина. Также сообщаю вам что отсутствует какая либо обратная связь между чиновниками Кабмина и руководителями городов и областей. Мы существуем на разных планетах.
Это происходит в тот момент когда граждане Украины отдают последние деньги волонтерам, а местная власть имея средства на счетах фактически парализована действиями кабминовских бюрократов.
Неужели мы уже выиграли войну? Или у нас уменьшились потребности армии? Или нам не нужна быстрая логистика, а мы будем тратить время на проведение тендеров?
Прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении закупок в интересах обороны страны по ускоренной процедуре, как это было в начале войны. Вся наша работа при этом постоянно проверяется контролирующими органами, мы проходим все проверки.
Прошу Вас принять решение для исправления сложившейся ситуации. Это могут быть закупки либо через президентский фонд, либо путем предоставления органам местной власти полномочий совершать закупки для нужд ВСУ, НГУ, ТРО напрямую, как это сделано в отношении одного из волонтерских фондов.
Все это ради нашей победы!
С уважением.
P.S. Прошу фб-сообщество, помочь донести сигнал.
Источник: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/5250906111611126/