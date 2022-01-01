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Де ви Денис Герман, АУ? Звернення виборців до Народного депутата України


Де ви Денис Герман, АУ? Звернення виборців до народного депутата України
Відео звернення: https://youtu.be/XjQkpcoIf1A

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