«Шпигунські ігри». Чому працівники служби безпеки НЗФ проводили таємну зйомку об’єктів «Нікопрогрсбуд»?

Звернення ТОВ «Нікопрогресбуд» щодо затримання співробітників служби безпеки Нікопольського заводу феросплавів після проведення несанкціонованої зйомки дільниць компаніїУ кожного українця сьогодні є свій фронт. У когось він безпосередньо на передовій, в інших – у тилу. Більшість підприємств Нікополя нині роблять усе можливе, аби допомогти нашим захисникам, утримати соціально-економічну ситуацію під контролем, зберегти стабільність у місті та регіоні. На жаль, деякі з них витрачають час і ресурси на досить дивні речі.19 квітня працівники ТОВ «Нікопрогресбуд» зафіксували кілька випадків, коли невідомі особи виконували фотографування промислових майданчиків компанії. Таємничі «папараці» робили це потай, не показали ніяких посвідчень чи документів, а коли були помічені працівниками «Нікопрогресбуд» - втекли з місця зйомки! Що характерно, при цьому намагалися приховати номери свого автомобіля, аби ускладнити свою ідентифікацію.Цей момент,як і інші деталі їхньої «спецоперації» можна прекрасно побачити на відповідному відео.Ми всі знаємо у який час живемо, і яку потенційну загрозу може нести такі зйомки. Тим більше, що самі «фотографи» поводили себе вкрай підозріло. Погодьтеся, коли людина не намагається пояснити свої дії, фактично втікає, то це вже привід запідозрити її в нечесних намірах. Очевидно, вона усвідомлює, що діє незаконно. Вибачте за відвертість, але сьогодні таких «фотографів» реально можуть прийняти за диверсантів з усіма відповідними сумними наслідками…Зрозуміло, що служба безпеки ТОВ «Нікопрогресбуд» оперативно відреагували на ситуацію й невдовзі завдяки пошуково-розшуковим заходам спільно з офіційними органами таємничих «папараці» було знайдено і затримано.А тепер найголовніше. Уявіть собі наше здивування, коли виявилось, що затримані є представниками СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ НІКОПОЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ ФЕРОСПЛАВІВ!На цілком доречні питання щодо причин їхніх «шпигунських ігор», затримані почали нести якусь нісенітницю проте, що «так вони виконували завдання свого керівництва і намагалися допомогти армії та обороні міста».Яким чином таємниче фотографування об’єктів «Нікопрогресбуд» пов’язано з «допомогою армії» нам, чесно кажучи, незрозуміло.ТОВ «Нікопрогрогресбуд» зовсім не потрібно стимулювати допомагати наших захисникам таким дивним способом. Ми допомагаємо їм з 2014 року за покликом серця. Попри складну економічну ситуацію, вимушену зупинку та усі труднощі, наш колектив продовжує робити свій внесок у загальну перемогу. Виготовлення захисних конструкцій, виділення техніки, придбання необхідного обладнання та виділення ресурсів, сплачені податки - все це, та багато чого іншого є реальною підтримкою оборонців міста і країни.Тому дуже прикро, що таке потужне підприємство як Нікопольський завод феросплавів, яке продовжує працювати і отримувати прибутки , витрачає ресурси на такі безглузді речі.Ще раз наголошуємо! Шановні партнери, ТОВ «Нікопрогресбуд» не від кого не потребує спонукання до всебічної допомоги ЗСУ та ТРО!Ми до самої ПЕРЕМОГИ - надійна опора для наших захисників!Сподіваємося, необхідні висновки з цієї історії будуть зроблені.ЄДНАЙМОСЯ, ТРИМАЙМОСЯ І МИ ОБОВЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО!