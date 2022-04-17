Що означає запропонувати полоненим обов'язково стати донором? Нічого з історії не нагадує?

Що означає запропонувати полоненим обов'язково стати донором? Що означає запропонувати полоненим обов'язково стати донором?

Нічого з історії не нагадує?

В основі рашизму, який уже цілком сформувався в офіційну ідеологію, лежать заперечення сили права і затвердження права сили, неповага до суверенітету сусідів і самоствердження через свавілля і насильство[9]. Першочерговими ознаками рашизму є агресивна ненависть до інших людей, думка яких відрізняється від типової пропаганди Російської Федерації. Загалом, ці риси притаманні будь-якій російській владі і успадковані від Золотої Орди[20]. Однією з основ рашизму є ідеологія духовної теорії РПЦ про «богообраність» росіян[21].