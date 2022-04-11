Амбуль Канзас: Друзі! Мені потрібна операція на оці

Шановні мої Друзі, виходить так що моє праве око стало кровити і сильно зруйнована рогівка. Це не механічне пошкодження, просто вія не туди почала рости і все руйнувати. Це нестерпно. Так я можу втратити око.Зрозуміло, що Віктор та Оксана не дозволять цьому статися, і ми багато разів зверталися до ветеринарів, вже кілька тижнів капаємо краплями та маззю очей, але все гірше. Сьогодні тітонька лікарка сказала що операції не уникнути і призначила на четвер 21 квітня о 16:00.Всім зараз важко, але Віктор може оплатити саму операцію, а де брати гроші на наркоз. Я готовий терпіти і без наркозу, але на оці ні як. Тітонька лікарка сказала що наркоз коштуватиме 2500 гривень, інакше я б не просив, але зараз просто не знаємо де взяти.Якщо хтось може, хоч потроху назбираємоКартка ПБ Оксани Зеленяк5168 7573 9863 9973Кацапів прошу НЕ турбуватися