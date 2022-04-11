Амбуль Канзас: Друзі! Мені потрібна операція на оці

Зрозуміло, що Віктор та Оксана не дозволять цьому статися, і ми багато разів зверталися до ветеринарів, вже кілька тижнів капаємо краплями та маззю очей, але все гірше. Сьогодні тітонька лікарка сказала що операції не уникнути і призначила на четвер 21 квітня о 16:00.
Всім зараз важко, але Віктор може оплатити саму операцію, а де брати гроші на наркоз. Я готовий терпіти і без наркозу, але на оці ні як. Тітонька лікарка сказала що наркоз коштуватиме 2500 гривень, інакше я б не просив, але зараз просто не знаємо де взяти.
Якщо хтось може, хоч потроху назбираємо
Картка ПБ Оксани Зеленяк
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Заздалегідь Дякую, всім моїм Друзям!
PS. Кацапів прошу НЕ турбуватися
З повагою, Амбуль Канзас, адмі группи "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"